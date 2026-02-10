Brussels đang tìm kiếm các biện pháp nhằm “vô hiệu hóa” Hungary để Ukraine có thể được kết nạp vào Liên minh châu Âu (EU), theo các nguồn tin ngoại giao.

Các quan chức EU được cho là đang cân nhắc việc trao cho Ukraine một hình thức thành viên chính thức nhưng giới hạn, cho phép Kiev vượt qua yêu cầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện gia nhập thông thường, Politico đưa tin.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, được cho là đang tìm cách thúc đẩy hàng loạt thay đổi mang tính nền tảng trong các quy tắc của EU, nhằm tạo ra một liên minh “hai tầng”, trong đó Ukraine có thể được tích hợp.

Ukraine đặt mục tiêu gia nhập đầy đủ EU vào năm 2027 và muốn tư cách thành viên này được đưa vào một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian với Nga. Theo Politico, kế hoạch của EU sẽ cho Kiev “một chỗ ngồi tại bàn EU trước khi thực hiện các cải cách cần thiết để hưởng đầy đủ các đặc quyền của tư cách thành viên”.

Bài báo của Politico hôm 10/2 dẫn lời 5 nhà ngoại giao và 5 quan chức EU, tất cả đều yêu cầu giấu tên. Một báo cáo riêng của Bloomberg cho biết mô hình “tư cách thành viên từng bước” cũng đang được xem xét.

Mô hình “thành viên hạng nhẹ” được đề xuất – dự kiến không chỉ dành cho Ukraine mà còn cho Moldova và Albania – đòi hỏi phải vượt qua sự phản đối từ Budapest.

Theo các nguồn tin của Politico, những người ủng hộ kế hoạch này hy vọng Thủ tướng Hungary Viktor Orban sẽ thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 4. Nếu ông Orban giành chiến thắng, họ kỳ vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gây sức ép buộc ông thay đổi lập trường. Một phương án khác được nhắc tới là đình chỉ quyền bỏ phiếu của Hungary thông qua các thủ tục theo Điều 7 của EU.

Đức được cho là phản đối kế hoạch này, nhưng lập trường của Berlin có thể bị lung lay trước áp lực từ các chính phủ ủng hộ Ukraine ở Pháp, Italy và Ba Lan.

Moscow cáo buộc Brussels đã kích động cuộc khủng hoảng Ukraine bằng cách buộc Kiev phải lựa chọn giữa EU và Nga. Cuộc đảo chính Euromaidan năm 2014 nổ ra sau khi Ukraine trì hoãn ký thỏa thuận liên kết với EU, một động thái khi đó sẽ chấm dứt hiệp định thương mại tự do của Kiev với Moscow.

Các quan chức EU khẳng định Ukraine đang đạt tiến triển trong việc thực hiện các cải cách cần thiết, nhưng những vụ bê bối tham nhũng gần đây liên quan tới các quan chức cấp cao đã làm dấy lên nghi ngờ về mức độ cam kết thực sự của Kiev.

Các nghị sĩ Ukraine cũng phản đối một số cải cách không được lòng công chúng. Tuần trước, ông Daniil Getmantsev, Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada), cảnh báo rằng sự cản trở của các nghị sĩ có thể dẫn tới một “thảm họa” ngân sách nếu tình trạng trì trệ khiến Ukraine không thể tiếp cận thêm các khoản vay quốc tế.

Theo RT