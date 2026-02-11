Ông Trump tuyên bố sắp tung “đòn rất mạnh” trên bộ ở Mỹ Latinh

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ phát động các đòn tấn công trên bộ tại Mỹ Latinh nhằm ngăn chặn fentanyl và các tổ chức ma túy, làm dấy lên tranh cãi pháp lý.

Tổng thống Donald Trump hôm 10/2 cho biết ông có kế hoạch phát động các cuộc tấn công trên bộ “rất mạnh” tại khu vực Mỹ Latinh trong khuôn khổ nỗ lực của chính quyền nhằm kiềm chế hoạt động buôn bán ma túy. Ông lập luận rằng các chiến dịch trên biển trước đó đã làm giảm đáng kể lượng fentanyl và các chất gây nghiện khác tuồn vào Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Fox Business Larry Kudlow, ông Trump cho biết ban đầu chính quyền tập trung vào việc ngăn chặn các chuyến hàng ma túy trên biển, và khẳng định những nỗ lực đó đã làm giảm dòng chảy ma túy khoảng 1/3. Ông nói chiến lược hiện đang chuyển sang các hoạt động trên bộ nhằm ngăn chặn việc các băng nhóm buôn lậu thích nghi bằng cách chuyển hướng vận chuyển.

“Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu trên bộ”, ông Trump nói, cho rằng việc tấn công các mạng lưới buôn lậu trên đất liền sẽ ngăn những kẻ buôn ma túy đơn giản quay lại sử dụng tàu thuyền.

Ông cho biết việc thực thi pháp luật trên biển được ưu tiên trước vì nếu các tuyến đường bộ bị nhắm tới ngay từ đầu, những kẻ buôn lậu sẽ “ngay lập tức chuyển sang đường biển”. Khi các tuyến hàng hải đã bị gián đoạn, chính quyền sẵn sàng mở rộng hoạt động vào sâu trong đất liền.

Các quan chức chính quyền hiện chưa công khai chi tiết hình thức cụ thể của các cuộc tấn công trên bộ được đề xuất, những quốc gia nào sẽ liên quan, hay liệu các chiến dịch này có bao gồm lực lượng quân sự Mỹ, đối tác nước ngoài hoặc mở rộng hoạt động thực thi pháp luật hay không. Nhà Trắng cũng chưa cho biết liệu có tìm kiếm sự cho phép của Quốc hội hay không.

Theo luật pháp Mỹ, các chiến dịch quân sự ở nước ngoài thường cần sự phê chuẩn của Quốc hội hoặc phải được biện minh theo các thẩm quyền an ninh quốc gia hiện hành. Trên bình diện quốc tế, việc sử dụng vũ lực trên lãnh thổ nước ngoài mà không có sự đồng ý có thể vi phạm luật pháp quốc tế, trừ khi được thực hiện vì mục đích tự vệ hoặc được ủy quyền theo hiệp ước hay Liên Hợp Quốc.

Ông Trump không đề cập đến các vấn đề này trong cuộc phỏng vấn, cũng không nêu rõ liệu có chính phủ nào trong khu vực đã đồng ý mở rộng hoạt động của Mỹ hay chưa. Một số quốc gia Mỹ Latinh từ lâu phản đối sự can dự quân sự của Mỹ vào các vấn đề an ninh nội bộ, viện dẫn lo ngại về chủ quyền và tiền lệ can thiệp trong quá khứ.

Trước đây, ông Trump từng đưa ra ý tưởng sử dụng vũ lực của Mỹ chống lại các băng đảng ma túy hoạt động tại Mexico và những nơi khác, nhưng các đề xuất này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ lãnh đạo khu vực.

Các quan chức Mexico đặc biệt nhiều lần bác bỏ bất kỳ gợi ý nào về hành động quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của họ, cho rằng điều đó sẽ vi phạm chủ quyền quốc gia. Lãnh đạo Colombia và các nước Trung Mỹ cũng nhấn mạnh hợp tác thông qua thực thi pháp luật và chia sẻ tình báo thay vì hành động quân sự đơn phương.

Trong khi đó, những người ủng hộ cách tiếp cận của ông Trump lập luận rằng nhiều thập niên chiến lược chống ma túy truyền thống đã không thể ngăn chặn fentanyl và các loại ma túy khác tràn vào đường phố Mỹ, và rằng các biện pháp mạnh tay hơn là cần thiết.

Họ chỉ ra số ca tử vong do sốc thuốc đạt mức kỷ lục trong những năm gần đây và cho rằng các băng đảng ma túy hoạt động gần như không bị trừng phạt ở một số khu vực, qua đó biện minh cho các hành động cứng rắn hơn. Một số nghị sĩ bảo thủ trước đó cũng ủng hộ việc xếp các tổ chức ma túy lớn vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, động thái có thể mở rộng thẩm quyền pháp lý của chính phủ.

Theo Newsweek