Video quay cảnh đoàn quân robot hình người luyện võ tại Thiếu Lâm Tự gây sốt mạng

Video lan truyền về đoàn robot biểu diễn võ thuật tại Thiếu Lâm Tự, là phần của Gala Tết Nguyên Đán 2026, kết hợp công nghệ và võ thuật truyền thống đang gây sốt trên mạng.

Một đoạn video đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng internet, khiến nhiều người tò mò, hứng thú. Trong video, một đoàn quân robot xuất hiện tại chùa Thiếu Lâm ở Hà Nam và thực hiện các động tác võ thuật như tung quyền, đá chân, và các tư thế tấn công, né đòn kiểu kungfu. Những động tác của robot hoàn toàn ăn khớp với các võ sinh đang luyện võ bên cạnh, tạo ra cảnh tượng hoành tráng như trong phim võ hiệp.

Chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn, cùng với các đơn vị sản xuất liên quan, đã lên tiếng để giải thích rằng đoạn video này không phải là một buổi biểu diễn thường xuyên tại khu du lịch mà là một chương trình đặc biệt được quay để phục vụ cho "Chương trình Gala Tết Nguyên Đán Hà Nam 2026".

Động tác của các robot và võ tăng rất đều, mạnh mẽ, dứt khoát. Ảnh: QQnews.



Đoạn video này, ban đầu được một người dân quay và đăng tải lên mạng xã hội, cho thấy các robot thực hiện các động tác như tung quyền, đá chân, tư thế tấn công kiểu kung fu và đứng trong tư thế ngồi thấp một cách dứt khoát, mạnh mẽ và mượt mà, giống hệt những động tác của các võ tăng Thiếu Lâm bên cạnh. Sau đó, tài khoản chính thức của "Tập đoàn Du lịch Văn hóa Đăng Phong" cũng đã chia sẻ đoạn video với tiêu đề "Robot đến Thiếu Lâm học võ".

Nhân viên của khu du lịch Thiếu Lâm sau đó đã làm rõ rằng hoạt động này không phải là một chương trình định kỳ do khu du lịch tổ chức, mà là một phần của quay phim cho chương trình Gala Tết Nguyên Đán. Họ cũng khẳng định sẽ không có các buổi biểu diễn robot như vậy trong tương lai.

Người và robot cùng luyện võ. Ảnh: ETtoday.



Khi sự chú ý về video ngày càng gia tăng, danh tính của đơn vị sản xuất đã được tiết lộ. Nhóm sản xuất chương trình Gala Tết Nguyên Đán Hà Nam 2026 đã xác nhận rằng đây là một phần của chiến dịch quảng bá. Những robot "võ thuật" này sẽ xuất hiện như một điểm nhấn trong chương trình Gala Tết, phát sóng vào tối ngày 14/2 (ngày 27 tháng Chạp âm lịch).

Nhóm đạo diễn cho biết, đây là một sản phẩm mang yếu tố "robot võ thuật" làm điểm nhấn về mặt hình ảnh, nhằm tạo ra một cách thể hiện mới mẻ cho võ thuật truyền thống thông qua các yếu tố công nghệ cao. Về mặt thiết kế hình ảnh, mục tiêu không phải là làm cho robot "giống con người", mà là để khán giả cảm nhận được sự đột phá hoàn chỉnh và mới mẻ về độ chính xác trong động tác, sự thay đổi đội hình và quy mô khi robot tham gia vào hệ thống biểu diễn võ thuật.

Quá trình quay phim được thực hiện tại các cảnh quan đặc trưng của Học viện Võ Thiếu Lâm như bức tường đỏ và khu rừng thông, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng và khói đặc biệt, tạo ra sự đối lập mạnh mẽ giữa chất liệu công nghiệp của thân robot màu đồng và tinh thần võ thuật phương Đông, mang đến một cảm giác vô cùng ấn tượng về mặt thị giác.

Đối luyện giữa võ tăng và robot. Ảnh: ETtoday.



Để đáp lại những suy đoán của công chúng về "robot võ thuật", nhóm sản xuất tiết lộ rằng các động tác võ thuật của robot sẽ mang lại hiệu ứng hình ảnh "mạnh mẽ, mới mẻ và bùng nổ". Chương trình này sẽ phát sóng vào 19h30 tối 14/2.

Hiện tại, khu du lịch Thiếu Lâm Tự đã khôi phục lại lịch trình tham quan bình thường. Mặc dù quá trình quay phim đã kết thúc, nhưng cơn sốt về robot luyện võ đã thành công tạo nên sự háo hức cho chương trình Gala Tết Nguyên Đán sắp tới. Sự thử nghiệm sáng tạo này cũng khiến công chúng rất mong chờ cách mà chương trình năm nay sẽ kết hợp công nghệ AI với các phong tục truyền thống trong chương trình Tết của Đài truyền hình Hà Nam.

Theo QQnews, ETtoday