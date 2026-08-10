Hai cao tốc được đề xuất thí điểm tổ chức làn vượt xe riêng từ quý IV/2026

Cục CSGT đề xuất thí điểm làn vượt xe trên hai tuyến cao tốc từ quý IV/2026, đồng thời không cho phương tiện mượn làn ngược chiều để vượt trên Quốc lộ 6.

Đề xuất thí điểm làn vượt xe trên cao tốc

Chiều 10/8, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết qua thực tiễn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm, đơn vị đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai một số phương án tổ chức giao thông nhằm nâng cao an toàn, giảm ùn tắc và tối ưu năng lực khai thác hạ tầng.

Theo đề xuất, Cục CSGT kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai thí điểm bố trí làn đường sát dải phân cách giữa (làn 1) làm làn đường dành riêng để vượt xe.

Phương tiện chỉ được sử dụng làn này để vượt xe phía trước. Sau khi vượt xong và bảo đảm khoảng cách an toàn, người điều khiển phương tiện phải chuyển trở lại làn đường bên phải.

Hai tuyến cao tốc được đề nghị thí điểm gồm Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Cao Bồ (đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình).

Từ quý IV/2026, đề xuất thí điểm “làn vượt xe” trên hai tuyến cao tốc. Ảnh: N.T.



Riêng tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, phương án được đề xuất kết hợp điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa xuống 100 km/h.

Theo Cục CSGT, phương án tổ chức làn vượt riêng nhằm nâng cao an toàn, hạn chế tình trạng phương tiện chiếm dụng làn trái trong thời gian dài, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc.

Không cho phép "mượn" làn ngược chiều để vượt trên Quốc lộ 6

Đối với Quốc lộ 6, Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ rà soát, tổ chức lại giao thông tại các đoạn tuyến xung yếu.

Trong đó, phương án được đề xuất là bố trí vạch sơn liền kéo dài kết hợp dải phân cách mềm, không cho phép phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt xe.

Việc vượt xe chỉ được thực hiện tại những đoạn đường đủ điều kiện an toàn hoặc tại các vị trí được bố trí làn vượt riêng.

Cục CSGT cũng đề xuất bổ sung hệ thống biển báo phân làn, biển điện tử VMS cảnh báo về làn đường dành riêng để vượt và yêu cầu không đi liên tục trên làn trái.

Cùng với đó, camera AI được đề xuất nâng cấp để ghi nhận quá trình di chuyển của phương tiện trên làn vượt, phục vụ việc giám sát và xử lý vi phạm qua hình thức phạt nguội.

Theo phương án đề xuất, thời gian vận hành thí điểm dự kiến bắt đầu từ quý IV/2026. Sau 3 tháng, Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp đánh giá tác động đối với giao thông, làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan.