Cục CSGT đề xuất tổ chức riêng một làn đường dành cho xe vượt trên cao tốc

Cục CSGT đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án tổ chức lại giao thông trên cao tốc, theo đó làn sát dải phân cách giữa sẽ chỉ dành cho phương tiện vượt xe nhằm giảm ùn ứ và nâng cao an toàn.

Theo đề nghị của Cục CSGT, qua thực tế hoạt động giao thông trên các tuyến đường cao tốc có từ 2 làn xe trở lên cho thấy, vẫn còn một bộ phận lái xe, nhất là xe tải, xe khách chưa có ý thức và văn hóa giao thông, thường chạy xe với tốc độ thấp (trên hoặc có trường hợp dưới tốc độ tối thiểu) bám làn trái của đường, gây cản trở, ùn ứ kéo dài trên tuyến, gây ức chế cho người lái xe.

Cục CSGT cho biết dù Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định phương tiện chạy chậm phải đi về làn bên phải theo chiều lưu thông. Tuy nhiên, để xử lý hiệu quả tình trạng cố tình bám làn trái, cần có phương án tổ chức giao thông phù hợp cùng các quy định chặt chẽ hơn.

Theo cơ quan này, trên cơ sở đề xuất của Cục CSGT, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc đủ điều kiện, cấm xe tải và xe khách lưu thông ở làn sát dải phân cách giữa. Giải pháp bước đầu giúp các phương tiện lưu thông thông suốt hơn, giảm tình trạng ùn ứ.

Để bảo đảm giao thông trên cao tốc thông suốt, an toàn, Cục CSGT đề xuất và phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án tổ chức giao thông mới. Theo đó, làn sát dải phân cách giữa sẽ được quy định là làn đường dành cho xe vượt.

Theo đề xuất, làn này chỉ dành cho phương tiện có nhu cầu vượt. Khi lưu thông ở làn bên phải và gặp xe phía trước chạy chậm hơn (nhưng không dưới tốc độ tối thiểu), tài xế được phép chuyển sang làn vượt để vượt xe. Sau khi vượt xong, phương tiện phải trở lại làn bên phải, việc chuyển làn phải tuân thủ đúng quy định.

Phương án đề xuất của Cục CSGT. Ảnh: Cục CSGT.

Cục CSGT nhấn mạnh các phương tiện không được lưu thông liên tục trên làn vượt.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đề xuất thay đổi quy định về dừng, đỗ xe. Theo đó, phương tiện chỉ được phép dừng, đỗ tại những vị trí có biển báo cho phép, thay vì được dừng, đỗ ở hầu hết các nơi như hiện nay, ngoại trừ các vị trí có biển cấm dừng, cấm đỗ hoặc cấm dừng và đỗ.