Ông Putin hội đàm hơn 3 giờ với đặc phái viên Mỹ, không có đột phá về Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm hơn 3 giờ với Steve Witkoff và Jared Kushner nhưng chưa có dấu hiệu đột phá trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ với hai đặc phái viên Mỹ nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine. Điện Kremlin mô tả cuộc gặp hôm 5/9 là “rất hữu ích”, nhưng không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy các bên đã đạt được đột phá.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã trình bày với ông Putin “một số ý tưởng về những hướng đi có thể dẫn tới giải pháp cho cuộc xung đột”. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể những đề xuất này.

Theo Ushakov, ông Putin nói với hai đặc phái viên rằng Nga đang đạt “tiến triển thực sự” trên chiến trường, tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết “tất cả nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột”.

Đây đều là những lập trường Moscow nhiều lần đưa ra trong suốt cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm rưỡi. Trong những tuần gần đây, Nga và Ukraine tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ của nhau, trong khi chiến tuyến trên bộ nhìn chung vẫn ít thay đổi.

Ông Witkoff và ông Kushner, hai người tới Moscow thay mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump, chưa đưa ra bình luận sau cuộc gặp. Đây là lần đầu tiên họ trở lại Moscow kể từ tháng 1.

Hai đặc phái viên Mỹ rời Moscow không lâu sau cuộc hội đàm và dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev vào ngày 6/9.

“Các cuộc đàm phán không chỉ dừng lại ở việc trao đổi quan điểm về giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Các vấn đề kinh tế cũng như những dự án lớn tiềm năng, có thể mang lại lợi ích cho cả Nga và Mỹ, đã được thảo luận khá chi tiết”, Ushakov nói.

“Nhìn chung, có thể nói rằng các cuộc đàm phán diễn ra đúng thời điểm và rất hữu ích đối với cả hai bên.”

Kirill Dmitriev, đặc phái viên đầu tư của ông Putin, sau cuộc gặp đăng trên mạng xã hội X rằng chuyến thăm là một “chuyến đi quan trọng cho tiến trình hòa bình”. Dmitriev và Ushakov đều tham dự cuộc hội đàm.

Ông Putin ca ngợi nỗ lực của ông Trump

Trong phát biểu được truyền hình trực tiếp ngay khi bắt đầu cuộc hội đàm, ông Putin dành lời khen cho những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến tranh.

Hôm 4/9, ông Trump cho biết Mỹ đang có một đề xuất mới nhằm hướng tới việc kết thúc cuộc chiến, nhưng không công bố thêm chi tiết.

“Hiểu rằng ông ấy đang bước vào một tình huống khó khăn, nhưng ông ấy vẫn không dừng những nỗ lực nhằm giúp đạt được một giải pháp và đóng góp vào việc giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng cam kết bảo đảm an toàn cho các nhà đàm phán Mỹ.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin đã chỉ thị quân đội Nga không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Kyiv trong 3 ngày nhân chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ.

Trong 10 ngày trước đó, Nga liên tục tập kích thủ đô Ukraine cả ngày lẫn đêm bằng tên lửa và drone, trong đó có cuộc tấn công hôm 4/9 nhằm vào trụ sở cơ quan an ninh SBU của Ukraine.

Ukraine cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công gây thiệt hại cho các nhà máy lọc dầu, kho dầu và các cơ sở của Wildberries, một trong những nhà bán lẻ trực tuyến lớn của Nga, trong suốt mùa hè nhằm làm tăng chi phí mà Moscow phải trả để tiếp tục cuộc chiến.

Ông Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Moscow cho đến hết ngày 7/9.

Khoảng cách lập trường vẫn rất lớn

Khoảng cách giữa Nga và Ukraine về cách thức chấm dứt chiến tranh vẫn còn rất lớn. Đây là cuộc xung đột đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến II.

Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin, phát biểu trước khi xuất hiện thông tin về chuyến đi của các đặc phái viên Trump, cho biết ông Putin vẫn quyết tâm giành thêm lãnh thổ.

“Không có cơ hội đạt được thỏa thuận liên quan đến tiền tuyến cho đến khi ông Putin hoàn tất việc kiểm soát phần lãnh thổ còn lại của vùng Donetsk”, nguồn tin nói với Reuters.

Nguồn tin cho biết nhà lãnh đạo Nga, dựa trên các báo cáo từ những chỉ huy quân sự, tin rằng mục tiêu này có thể hoàn tất vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng khả năng này còn khá xa vời, xét tới tốc độ tiến quân chậm chạp của Moscow.

Ukraine đã phải trả giá rất lớn để bảo vệ lãnh thổ và từ chối nhượng đất. Kyiv cho rằng những điều khoản như vậy chẳng khác nào yêu cầu nước này đầu hàng.

Hôm 4/9, Điện Kremlin khẳng định lập trường mà ông Putin đưa ra trong bài phát biểu cách đây 2 năm vẫn “không thể lay chuyển”. Theo đó, Ukraine phải nhượng toàn bộ lãnh thổ của 4 vùng mà Nga tuyên bố chủ quyền, đồng thời từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Kể từ vòng đàm phán hòa bình gần nhất giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian hồi tháng 2, hai bên tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công tầm xa sâu vào lãnh thổ của đối phương. Giao tranh trên biển cũng ngày càng leo thang.

Theo Reuters