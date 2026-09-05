Các cuộc tấn công bằng drone làm đảo lộn cuộc sống thường nhật ở Kiev như thế nào?

Kiev đối mặt mùa đông chiến tranh thứ năm trong bối cảnh drone Nga tấn công gần như suốt ngày đêm, khiến việc đi lại, mua sắm và đến trường khó khăn hơn.

Người đi bộ bị mắc kẹt giữa đường; trẻ em được đưa xuống hầm trú ẩn ngay giữa giờ học; các lễ hội bị hủy; những cuộc dạo bộ liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng phòng không nổ vang.

Các cuộc tấn công bằng drone gần như không ngừng đang trở thành thực tế khắc nghiệt mới tại Kiev, và cuộc sống thường nhật ở thủ đô Ukraine được dự báo sẽ còn khó khăn hơn.

Kiev đã trải qua nhiều cú sốc kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào tháng 2/2022. Sau cú sốc ban đầu của chiến tranh, cùng sự xuất hiện của drone tấn công và tên lửa đạn đạo, người dân dần thích nghi và cố gắng duy trì một cuộc sống gần với bình thường nhất có thể.

Nhưng khi mùa đông thứ năm của chiến tranh toàn diện đang đến gần, việc duy trì trạng thái bình thường ấy ngày càng trở nên khó khăn.

Trong mùa hè, Moscow bắt đầu triển khai hàng loạt drone tốc độ cao sử dụng động cơ phản lực. Những mẫu drone này có sức tàn phá lớn hơn và khó bị đánh chặn hơn so với các loại sử dụng động cơ cánh quạt trước đây.

Trong 10 ngày qua, các cuộc không kích diễn ra gần như suốt ngày đêm thay vì chủ yếu vào ban đêm. Điều này phá vỡ cảm giác của người Ukraine rằng chiến dịch sử dụng drone tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga của họ đang giúp cán cân chiến tranh dần nghiêng về phía Kiev.

Hôm 4/9, Vitaliia Poliakova cùng người bạn đời đang lái xe gần một cây cầu ở bờ đông sông Dnipro thì một drone động cơ phản lực lao xuống con đường ngay gần chiếc xe, khiến cả hai bị thương.

“Chúng tôi đang lái xe và nói chuyện về những chuyện của mình. Rồi đột nhiên có một cú đánh”, người phụ nữ 35 tuổi kể lại khi đang ngồi ở phía sau xe cứu thương. Poliakova bị nhiều vết cắt ở bàn tay phải, trong khi bạn đời của cô bị thương ở mặt và chân phải.

Svyatoslav, 6 tuổi, bắt đầu học lớp một trường tiểu học, ngồi trước một tòa nhà chung cư bị hư hại do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, tại Kiev, Ukraine ngày 1/9. Ảnh: Reuters.

Mùa đông khắc nghiệt đang chờ phía trước

Điều khiến nhiều người trong số khoảng 3 triệu cư dân Kiev lo lắng nhất lúc này là mùa đông đang đến gần.

Các cuộc tấn công của Nga đã khiến thủ đô Ukraine thường xuyên mất điện, mất nước kể từ những ngày đầu chiến tranh. Tuy nhiên, cường độ tấn công gia tăng trong 10 ngày qua làm dấy lên lo ngại tình trạng gián đoạn sẽ nghiêm trọng hơn trong những tháng lạnh giá.

“Năm ngoái thực sự rất khó khăn đối với chúng tôi”, Bohdan, 29 tuổi, nói khi đứng nhìn tòa chung cư của mình bị hư hại sau một cuộc tấn công của Nga hồi đầu tuần.

“Sau vụ này, như các bạn có thể thấy, mọi thứ có lẽ sẽ còn khó khăn hơn, nên chúng tôi sẽ chuyển đi.”

Trong khi giao tranh tại tiền tuyến khiến hàng trăm người thương vong mỗi tuần nhưng gần như không tạo ra những thay đổi đáng kể về lãnh thổ, Nga và Ukraine những tháng gần đây đã bước vào một cuộc chiến trên không ngày càng khốc liệt, liên tục nhằm vào các cơ sở năng lượng và hậu cần của nhau.

Liên Hợp Quốc đã xác minh hơn 16.000 dân thường thiệt mạng trong cuộc xung đột cho đến nay, phần lớn trong số đó là ở Ukraine.

Cả Moscow và Kiev đều khẳng định họ không nhắm mục tiêu vào dân thường. Tuy nhiên, tại Kiev và khu vực lân cận, hàng chục dân thường đã thiệt mạng kể từ ngày 27/8.

Người dân chờ đợi tín hiệu báo động không kích kết thúc và dịch vụ tàu điện ngầm hoạt động trở lại giữa lúc xảy ra cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, tại một ga tàu điện ngầm đông đúc ở Kiev, Ukraine, ngày 31/8. Ảnh: Reuters.

Đi lại, mua sắm ngày càng khó khăn

Hôm 31/8, các cảnh báo không kích liên tiếp khiến hoạt động của hệ thống metro nối hai bờ sông Dnipro, con sông chia đôi Kiev, nhiều lần phải tạm dừng.

Tại ga Osokorky, nằm ở bờ đối diện khu vực trung tâm, y tá kiêm chuyên gia tâm lý Yulianna Oliynyk cùng hai con trai phải đứng chờ trên sân ga chật kín người cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ.

“Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng có lẽ chúng tôi nên mang túi ngủ và ngủ luôn trong ga metro gần trường học”, cô nói.

“Năm ngoái việc đi học đã rất khó khăn, còn bây giờ thực sự tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi thực sự không biết.”

Các tuyến đường dẫn vào trung tâm Kiev ùn tắc, các điểm dừng xe buýt chật kín người, trong khi nhiều người phải đi bộ quãng đường dài để đến nơi làm việc và trở về nhà.

Ngay cả việc đi siêu thị cũng trở nên khó khăn hơn.

Các siêu thị lớn phải đóng cửa khi còi báo động không kích vang lên, buộc khách hàng phải rời khỏi tòa nhà ngay cả khi đang mua sắm.

Một số mặt hàng sữa bắt đầu khan hiếm khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn và các kho hàng bị tấn công. Natalia Petrivska, giám đốc điều hành Liên minh các nhà bán lẻ thực phẩm Ukraine, xuất hiện trên truyền hình trong tuần này để trấn an người dân rằng họ không cần phải đổ xô mua tích trữ.

Một vụ nổ trên mặt sông Dnipro tại Kiev, Ukraine, ngày 27/8. Ảnh: Reuters.

Trường học mở cửa trở lại bất chấp rủi ro

Nga đã phóng hơn 2.800 drone động cơ phản lực nhằm vào Ukraine trong tháng 8, theo ông Yuriy Ihnat, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine.

Ông cho biết số drone loại này được sử dụng trong tháng 7 đã tăng gấp 5 lần so với tháng 6.

Tỷ lệ đánh chặn các drone động cơ phản lực chỉ đạt khoảng 60%, thấp hơn đáng kể so với mức trên 90% đối với các loại drone thông thường có tốc độ chậm hơn.

Nga khẳng định các cuộc tấn công nhằm phục vụ mục tiêu quân sự. Trong khi đó, Ukraine cho rằng chiến dịch này nhằm bào mòn tinh thần của dân thường và gây sức ép để chính phủ chấp nhận nhượng lại lãnh thổ, trong bối cảnh Washington dường như đang thúc đẩy một nỗ lực mới nhằm tìm kiếm hòa bình.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev hồi tháng 8 cho thấy thái độ của người Ukraine đối với Nga đang cứng rắn hơn.

Tỷ lệ người phản đối việc nhượng phần Donbass hiện vẫn do Ukraine kiểm soát, một trong những yêu cầu quan trọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã tăng lên 69%, từ mức 62% hồi tháng 4.

Trong ngày đầu tiên của năm học mới tuần này, học sinh tại một trường ở Kyiv vừa kết thúc tiết học đầu tiên thì còi báo động không kích vang lên. Các em nhanh chóng xuống hầm trú ẩn dưới lòng đất và tiếp tục học tại đó.

“Điều này gây căng thẳng cho các em, nhưng trẻ em đang ngày càng có khả năng thích nghi tốt hơn”, hiệu trưởng Roman Feshchuk nói.

Khoảng 400 học sinh đăng ký theo học tại trường trong năm nay. Ngôi trường từng bị hư hại trong một cuộc tấn công của Nga hồi tháng 5. Tuy nhiên, ông Feshchuk cho biết số học sinh lớp 1 đăng ký năm nay đã giảm.

Oleksandra, một bé gái mặc trang phục truyền thống Ukraine và cầm hoa trong ngày khai giảng, cho biết em đặc biệt thích các môn thủ công và nghệ thuật.

Khi được hỏi về điều mình mơ ước, cô bé trả lời: “Chiến tranh sẽ kết thúc.”

Theo Reuters