13 giờ phẫu thuật cứu bệnh nhân mắc cùng lúc 3 ung thư riêng biệt

Ca đại phẫu kéo dài hơn 13 giờ cho người bệnh mắc đồng thời 3 ung thư nguyên phát ở hạ họng, thực quản và dạ dày, một tình huống y khoa cực hiếm, đòi hỏi phối hợp đa chuyên khoa và kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu

Nam bệnh nhân 50 tuổi nhập viện PhenikaaMec trong tình trạng nuốt vướng, nghẹn tăng dần, nôn sau ăn và đau vùng thượng vị. Các triệu chứng tưởng như rối loạn tiêu hóa thông thường lại dẫn tới một chẩn đoán đặc biệt hiếm gặp.

Sau quá trình thăm khám kỹ lưỡng và thực hiện hàng loạt cận lâm sàng chuyên sâu bằng hệ thống thiết bị hiện đại như PET CT, nội soi tiêu hóa độ phân giải cao và giải phẫu bệnh tiêu chuẩn quốc tế, các bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư đường tiêu hóa đa vị trí gồm ung thư hạ họng, ung thư thực quản một phần ba dưới và ung thư hang vị dạ dày.

Theo các bác sĩ, đây là dạng ung thư đồng thời nhiều vị trí với bản chất tế bào học riêng biệt, còn gọi là synchronous cancers, rất hiếm trong lâm sàng và đặt ra thách thức cực lớn về chiến lược điều trị cũng như kỹ thuật phẫu thuật.

BSCKII Nguyễn Minh Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức cấp cứu PhenikaaMec cho biết, trước một bệnh nhân có ba tổn thương ở hạ họng, thực quản và dạ dày, câu hỏi quan trọng đầu tiên là đó là một, hai hay ba ung thư riêng biệt. Kết quả chẩn đoán xác định đây là ba ung thư nguyên phát khác nhau.

Ca đại phẫu kéo dài 13 tiếng đã cứu sống bệnh nhân

TS BS Trần Thanh Tùng, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp PhenikaaMec, cho biết tổn thương hạ họng và thực quản được phát hiện sớm, trong khi ung thư dạ dày ở mức khoảng T3. Sau hội chẩn toàn diện, hội đồng chuyên môn quyết định thực hiện phẫu thuật triệt căn trong một thì.

Đại phẫu đa cơ quan kéo dài hơn 13 giờ

Ca mổ được đánh giá là một trong những thách thức lớn nhất do khoa Ngoại Tổng hợp thực hiện. Thời gian phẫu thuật kéo dài hơn 13 giờ, can thiệp đồng thời nhiều vùng giải phẫu quan trọng từ cổ, ngực tới bụng.

Ê kíp huy động phối hợp liên viện với Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương cùng nhiều chuyên khoa tại PhenikaaMec như Gây mê hồi sức, Tai mũi họng, Trung tâm Tiêu hóa và đơn nguyên nội soi. Phẫu thuật do TS BS Trần Thanh Tùng chủ trì.

Giai đoạn đầu, các bác sĩ cắt hớt u hạ họng qua nội soi. Tiếp đó là phẫu thuật nội soi cắt thực quản đoạn một phần ba dưới, cắt toàn bộ dạ dày kèm nạo vét hạch, sau đó tái tạo đường tiêu hóa bằng kỹ thuật chuyển đoạn đại tràng tạo hình thực quản, còn gọi là colon interposition.

Đây là kỹ thuật chuyên sâu thường chỉ thực hiện tại các cơ sở tuyến đầu do mức độ phức tạp cao. Phẫu trường trải dài qua nhiều khoang cơ thể, đòi hỏi kiểm soát chặt các cấu trúc sống còn. Đoạn đại tràng dùng thay thế thực quản phải được bảo tồn tuyệt đối hệ mạch nuôi. Nếu tổn thương mạch máu, đoạn ruột có thể hoại tử, đe dọa tính mạng.

Bên cạnh đó, nguy cơ rò miệng nối rất lớn do có nhiều điểm nối như hạ họng với đại tràng và đại tràng với ruột non. TS BS Đỗ Văn Lợi, Giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức PhenikaaMec, cho biết ê kíp áp dụng kỹ thuật gây tê mặt phẳng cơ dựng sống hai bên kết hợp thuốc toàn thân nhằm kiểm soát đau hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn hô hấp tuần hoàn.

Điều trị đa chuyên khoa, cơ hội sống tăng cao

Thành công của ca bệnh minh chứng mô hình điều trị đa chuyên khoa. Từ chẩn đoán, lập kế hoạch mổ, phẫu thuật đến hồi sức sau mổ đều có sự phối hợp chặt giữa ung bướu, ngoại khoa, gây mê hồi sức, tai mũi họng, dinh dưỡng và phục hồi chức năng.

Kỹ thuật ngoại khoa hiện đại với các thiết bị như dao hàn mạch, máy cắt nối giúp kiểm soát chảy máu và tạo miệng nối chính xác. Hồi sức chuyên sâu trước, trong và sau mổ đóng vai trò quan trọng duy trì hô hấp, tuần hoàn và dinh dưỡng sau cuộc đại phẫu kéo dài.

Gia đình người bệnh cho biết thời điểm nhận chẩn đoán cả nhà gần như suy sụp vì một ung thư đã là cú sốc lớn, huống hồ cùng lúc ba ung thư. Tuy nhiên sau phẫu thuật, người bệnh phục hồi tích cực, rút được các ống dẫn lưu và có thể ngồi dậy tập vận động sớm.