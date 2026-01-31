Quy định mới về ATTP: Khó khăn nằm ở khâu triển khai, không phải chính sách

Trước các băn khoăn phát sinh khi triển khai quy định mới về an toàn thực phẩm, cuộc họp liên bộ đã khẳng định vướng mắc không nằm ở chính sách, đồng thời, chủ động phối hợp hướng dẫn để bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp thông suốt.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo ATTP Tết Bính Ngọ tại Yên Bái

Làm rõ bản chất vướng mắc

Theo ông Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế, sau khi Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm và Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm (ATTP) do Chính phủ ban hành và có hiệu lực vào ngày 26/1/2026, đến ngày 30/1, Cục ATTP đã nhận được văn bản của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phản ánh khó khăn ban đầu trong quá trình thực hiện kiểm tra nhà nước về ATTP đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực trồng trọt.

Trao đổi với VietTimes, ông Chu Quốc Thịnh cho biết ngay trong chiều qua, 30/1, với vai trò là cơ quan chuyên môn đầu mối về ATTP, Cục ATTP đã tổ chức cuộc họp với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, để trực tiếp trao đổi, làm rõ các nội dung vướng mắc, đảm bảo không để khoảng trống hướng dẫn khiến doanh nghiệp phải “tự dò đường” khi chính sách mới vừa có hiệu lực.

Kết luận quan trọng được thống nhất tại cuộc họp là: Những khó khăn phát sinh không xuất phát từ nội dung quy định của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, mà chủ yếu liên quan đến khâu tổ chức, phối hợp trong triển khai thực hiện giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Việc làm rõ ranh giới này có ý nghĩa then chốt khi khẳng định các quy định mới không tạo thêm rào cản pháp lý đối với doanh nghiệp, đồng thời giúp tránh những cách hiểu khác nhau có thể dẫn tới áp dụng không thống nhất trong thực tế.

Công tác hậu kiểm về ATTP được làm chặt chẽ

Chủ động hướng dẫn để không ảnh hưởng doanh nghiệp

Trên cơ sở thống nhất nội dung vướng mắc, Cục ATTP đã đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động báo cáo lãnh đạo bộ để hướng dẫn kịp thời cho các tổ chức, cá nhân liên quan, nhằm tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, bảo đảm chuỗi cung ứng thực phẩm vận hành thông suốt trong giai đoạn đầu triển khai quy định mới.

Đây là thông điệp trấn an rõ ràng đối với cộng đồng doanh nghiệp đang theo dõi sát sao các thay đổi về chính sách ATTP.

Bên cạnh xử lý tình huống trước mắt, Bộ Y tế cũng nêu rõ: Trong trường hợp cần thiết, các đơn vị có thể tham mưu để Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi Bộ Y tế – với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP – nhằm tổ chức họp với các bộ, ngành liên quan như Công Thương, Tài chính, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, để có văn bản hướng dẫn triển khai.

Việc phản ứng nhanh, ngay trong ngày, của Bộ Y tế trước ý kiến phản ánh về chính sách mới cho thấy rõ tinh thần Chính phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm. Chính sách không chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản, mà được theo dõi sát sao trong quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh cách tổ chức triển khai.

Thông điệp cũng được đưa ra rõ ràng: Các quy định mới về ATTP nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhưng không trở thành lực cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp.