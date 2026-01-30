close Đăng nhập

Ông Lê Minh Trí làm Trưởng ban Nội chính Trung ương

Quỳnh An

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV được phân công làm Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Chiều 30/1 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Tô Lâm chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương được phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Minh Trí đồng thời là Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Ông Lê Minh Trí nhận nhiệm vụ mới sau gần 3 tháng giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. Người tiền nhiệm là ông Phan Đình Trạc đã quá tuổi tái cử và không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Ông Lê Minh Trí. Ảnh: VGP.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê ở TP.HCM. Ông có trình độ Đại học An ninh, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Minh Trí là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Trí từng làm Phó phòng tham mưu an ninh Công an TP HCM, thư ký Thứ trưởng Nội vụ (nay là Bộ Công an). Sau đó, ông được biệt phái làm thư ký Chủ tịch UBND TP HCM rồi làm Phó chánh văn phòng HĐND, UBND TP HCM. Ông từng giữ cương vị Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận 11 (cũ), Chủ tịch UBND quận 1, Phó chủ tịch UBND TP HCM rồi Phó ban Nội chính Trung ương.

Tháng 4/2016, ông Trí làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và giữ chức vụ này trong 8 năm. Tháng 8/2024, ông được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Phó trưởng ban thường trực ban Nội chính Trung ương từ tháng 11/2025.

Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

