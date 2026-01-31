close Đăng nhập

Chân dung 13 Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV

Minh Anh

Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV gồm 10 Ủy viên Bộ Chính trị và 3 Ủy viên Trung ương Đảng. Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu chân dung 13 Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.

ds-bo-chinh-tri-1080-x-2500-px-1080-x-3500-px.jpg

