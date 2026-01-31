Chân dung 13 Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV

Xã hội số
Gian lận đấu giá mỏ cát, 6 bị cáo lĩnh án
6 bị cáo trong vụ gian lận đấu giá mỏ cát tại Đà Nẵng, lập khống hồ sơ và thông đồng nâng giá lên hơn 300 lần, đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án.
Nhận hơn 47 tỷ đồng, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM bị đề nghị 15-17 năm tù
Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM) bị VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án 15-17 năm tù về tội Nhận hối lộ, với cáo buộc nhận hơn 47 tỷ đồng.
20.000 mùi vị khiến nhiều người quên rằng thuốc lá điện tử rất độc
Một số loại thuốc lá điện tử có thể chứa 90 mg nicotine, cao gấp 4,5 lần hàm lượng trong một bao thuốc lá truyền thống.
Phát hiện ghim kim loại sắc nhọn trong họng bé 12 tháng tuổi
Sau khi sốt nhẹ, quấy khóc và nôn ói, bé trai 12 tháng tuổi được phát hiện có ghim kim loại hai đầu nhọn găm sâu trong họng.
Em gái hiến gan cứu sống anh trai bị ung thư
Anh trai mắc ung thư được em gái hiến tặng gan. Ca mổ vừa được các bác sĩ thực hiện thành công, mở ra cơ hội sống cho bệnh nhân.
Thủ tướng phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển KHCN, chuyển đổi số
Ngày 29/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026.
Trường Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 2 bệnh viện Trung ương
Hai bệnh viện tuyến Trung ương với hơn 1.000 giường bệnh được chuyển giao về Trường Đại học Y Hà Nội.
Virus Nipah dễ lây, không sử dụng trái cây mà động vật ăn dở
Thực phẩm nhiễm bẩn, trái cây bị động vật hoang dã cắn, liếm hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã đều có thể trở thành “cầu nối” đưa mầm bệnh vào cộng đồng.
Ở tuổi 73, cựu tổng giám đốc Vicem bị đề nghị mức án 15-17 năm tù
Ông Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc Vicem, bị Viện kiểm sát đề nghị mức án cao nhất trong vụ án sai phạm xây tòa tháp hơn 1.200 tỷ rồi bỏ hoang.
Ca mổ thần tốc 40 phút cứu cụ bà 101 tuổi
Ca mổ cho bà cụ ở tuổi bách niên thành công sau 40 phút, không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, mà còn là lựa chọn nhân văn đầy thách thức của các bác sĩ có tay nghề cao ở một bệnh viện của Hà Nội.
Ban Bí thư yêu cầu định danh người dùng mạng xã hội
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành chỉ thị 57 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.
Nam thanh niên thuê nhà để trồng cần sa
Đỗ Hữu Duy bị cảnh sát bắt quả tang khi đang phân chia 8 kg ma tuý cần sa để đem đi tiêu thụ.
Him Lam, Geleximco và nhiều “ông lớn” bất động sản sắp bị thanh tra
Năm nay, Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai 89 cuộc thanh tra, gồm 67 cuộc thanh tra chính thức và 22 cuộc thanh tra dự phòng.
Đề xuất lắp camera, thiết bị chuyên dụng để xử lý hành vi sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử
Trước khó khăn trong nhận diện và xử lý hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, Bộ Y tế đề xuất trang bị camera, thiết bị chuyên dụng và cơ chế tiếp nhận tin báo nhằm bảo đảm thực thi hiệu quả Nghị định 371/2025/NĐ-CP tại các địa điểm công cộng.
Gửi số tài khoản nhận tiền, cựu giám đốc bệnh viện vẫn khai “không câu nệ quà”
Trong phần xét hỏi tại tòa, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên khai “không câu nệ quà cáp” dù trước đó đã gửi số tài khoản của mình và em gái cho doanh nghiệp để nhận tiền.
Huế triển khai chính sách mới hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp mới thành lập
HĐND TP Huế vừa ban hành chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới, với các khoản hỗ trợ chi phí chữ ký số, hóa đơn điện tử và máy tính tiền cho 5.000 doanh nghiệp đầu tiên.
Tổng bí thư Tô Lâm: Phải biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược của Cao Bằng
Tại buổi làm việc ở Cao Bằng, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tỉnh cần biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.
Đại học Y Hà Nội trao bằng cho 36 tiến sĩ
Với 36 tiến sĩ và hơn 1.100 bác sĩ chuyên khoa I được trao bằng, Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt trong đào tạo sau đại học với việc sản sinh đội ngũ thầy thuốc tinh hoa.
Virus Nipah gây tử vong nhanh, chuyên gia cảnh báo dấu hiệu sức khỏe nguy kịch
Virus Nipah có thể gây viêm não, suy hô hấp cấp và tử vong nhanh nếu không được điều trị kịp thời. Chuyên gia truyền nhiễm phân tích cơ chế gây bệnh, dấu hiệu cảnh báo nặng, cách xử trí và những điều tuyệt đối không nên làm khi nghi nhiễm.
Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk
Sáng 28/1, tại khu vực vùng núi giáp ranh giữa xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đã xảy ra một vụ rơi máy bay quân sự.