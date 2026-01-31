Chân dung 13 Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV

Ca mổ cho bà cụ ở tuổi bách niên thành công sau 40 phút, không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, mà còn là lựa chọn nhân văn đầy thách thức của các bác sĩ có tay nghề cao ở một bệnh viện của Hà Nội.