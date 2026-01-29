Ở tuổi 73, cựu tổng giám đốc Vicem bị đề nghị mức án 15-17 năm tù

Ông Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc Vicem, bị Viện kiểm sát đề nghị mức án cao nhất trong vụ án sai phạm xây tòa tháp hơn 1.200 tỷ rồi bỏ hoang.

Sáng 29/1, VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo liên quan Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội).

VKS nhận định nguyên nhân sai phạm tại Vicem xuất phát từ mong muốn có trụ sở mới khang trang đáp ứng nhu cầu vì sự nghiệp phát triển của tổng công ty. Nhưng quá trình triển khai thực hiện đã không chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu nên đã lập thẩm định phê duyệt đầu tư với các tiêu chí tài chính mang tính chủ quan, không đúng quy định.

Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu quả kinh tế của dự án không khả thi, dự án đầu tư dang dở, không hoàn thiện để khai thác, thậm chí cho đến thời điểm này không thể chuyển nhượng được, cũng chưa thể tiếp tục triển khai được do phải tính lại hiệu quả kinh tế.

Ngoài ra, vụ việc xảy ra do dàn cựu lãnh đạo này đã không chấp hành Nghị quyết năm 2011 của Chính phủ, không cắt giảm dự án thiếu hiệu quả, chậm tiến độ.

Nguyên tắc xử lý là nghiêm trị các bị cáo là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị giữ vai trò chính; cân nhắc giảm nhẹ bị cáo có vai trò không đáng kể, không hưởng lợi

Ông Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV Vicem và Nguyễn Ngọc Anh (73 tuổi), cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) là người đề ra chủ trương, chủ mưu xuyên suốt vụ án, là nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm và gây thất thoát lãng phí nên cần có mức hình phạt cao nhất trong vụ án.

Những người này đã cố ý không thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, lập dự án đầu tư không đúng thực tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (ngồi xe lăn) và các bị cáo khác tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Từ những nhận định trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Ngọc Anh 11-12 năm tù cho tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 4-5 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng hợp hình phạt, cựu tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Anh bị đề nghị 15-17 năm tù cho hai tội danh.

Người bị đề nghị mức án cao thứ hai là ông Dư Ngọc Long, cựu giám đốc ban quản lý dự án Vicem, bị Viện kiểm sát đề nghị 14-16 năm tù cho hai tội danh trên.

Cũng bị cáo buộc phạm hai tội này, ông Hoàng Ngọc Hiếu, cựu trưởng phòng thẩm định dự án Vicem, bị đề nghị 11-13 năm tù.

Ông Lê Văn Chung, cựu chủ tịch HĐTV Vicem bị Viện kiểm sát đề nghị 12-13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Những người còn lại bị Viện kiểm sát đề nghị mức án cao nhất 8-9 năm tù, hai người được đề nghị mức nhẹ nhất là 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.