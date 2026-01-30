Ông Đoàn Minh Huấn làm Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ủy viên Bộ Chính trị Đoàn Minh Huấn được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chiều 30/1, Tổng bí thư Tô Lâm chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định cán bộ.



Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, ông Đoàn Minh Huấn cũng giữ chức Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Người tiền nhiệm ở vị trí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Xuân Thắng - đã quá tuổi tái cử và không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Tổng bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Trí (bên trái) làm Trưởng ban Nội chính Trung ương và ông Đoàn Minh Huấn (bên phải) giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh . Ảnh: TTXVN.

Ông Đoàn Minh Huấn sinh năm 1971, quê quán Hà Tĩnh; học hàm phó giáo sư, học vị tiến sĩ. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV.

Ông Huấn kinh qua nhiều vị trí công tác, có 10 năm làm giảng viên, sau đó từng giữ các chức vụ Phó trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó giám đốc, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh);

Phó tổng biên tập, Tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 6/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông được bầu vào Bộ Chính trị.