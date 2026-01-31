Bóc bỏ búi tóc khổng lồ chiếm hết dạ dày bé trai 6 tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công, lấy ra một búi tóc khổng lồ chiếm toàn bộ dạ dày và kéo dài đến tận ruột non của bệnh nhi nam 6 tuổi.

Ngày 31/1, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật, bóc bỏ thành công một búi tóc khổng lồ chiếm hết diện tích dạ dày và kéo dài đến ruột non của một bệnh nhi 6 tuổi.

Bệnh nhân là bé Đ.Đ.T.A (6 tuổi, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), được gia đình đưa đến bệnh viện khám vào ngày 28/1. Bệnh nhi vào viện khám trong tình trạng da xanh xao, bụng cứng, lười ăn. Các bác sĩ khoa Ngoại - Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã thăm khám và xác định khối tóc lớn chèn lấp dạ dày và kéo dài đến ruột non.

ThS.BS.CKII Nguyễn Phi Phong, Trưởng khoa Ngoại tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết phẫu thuật là giải pháp điều trị duy nhất nhằm lấy khối tóc ra ngoài.

Sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy khối tóc ra khỏi dạ dày và ruột non của bệnh nhi. Hiện bệnh nhi đã khoẻ mạnh, sinh hoạt bình thường trở lại.

“Búi tóc này chiếm hết dạ dày và kéo dài từ dạ dày xuống tận ruột non. Và với những gì diễn ra thì đây không còn là Trichobezoar (búi tóc trong dạ dày) đơn thuần mà là hội chứng Rapunzel syndrome (búi tóc trong dạ dày có “đuôi” kéo dài qua môn vị xuống ruột non)”, ThS.BS.CKII Nguyễn Phi Phong cho biết thêm.

Cũng theo ThS.BS.CKII Nguyễn Phi Phong, hầu hết các trường hợp Rapunzel syndrome không phải do tai nạn, mà liên quan đến Trichotillomania (rối loạn giật tóc), Trichophagia (thói quen ăn tóc) thường gặp ở trẻ em nhạy cảm, lo âu, stress, thiếu quan tâm cảm xúc.

Các bác sĩ lấy khối tóc ra khỏi dạ dày bệnh nhi 6 tuổi.

Hậu quả của hội chứng này rất nguy hiểm do tóc không tiêu hóa được, nhưng bị dạ dày co bóp khiến tóc cuộn lại. Theo thời gian, búi tóc sẽ lớn dần và cuối cùng gây tắc nghẽn đường tiêu hóa. Để lâu, tình trạng bệnh sẽ nặng hơn và có thể gây tắc ruột non, suy dinh dưỡng nặng, xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày - ruột… Và nguy hiểm nhất là triệu chứng rất âm thầm như: đau bụng mơ hồ, ăn uống kém, suy dinh dưỡng, xanh xao, thiếu máu…

“Đây là một rối loạn cần được nhìn nhận đúng và điều trị đúng nên phụ huynh cần quan tâm, để ý đến trẻ. Nếu thấy trẻ hay cho tóc vào miệng; rụng tóc từng mảng không rõ nguyên nhân; đau bụng kéo dài, ăn kém, sụt cân; thiếu máu không giải thích được… thì cần đưa trẻ đi thăm khám để điều trị kịp thời nhằm tránh một ca mổ lớn cho trẻ”, Ths.BS.CKII Nguyễn Phi Phong khuyến cáo.