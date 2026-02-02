Gia Lai đăng cai năm Du lịch quốc gia 2026 với 244 sự kiện hút khách

Năm Du lịch quốc gia 2026 được tổ chức tại Gia Lai với chủ đề Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh, hứa hẹn trở thành điểm nhấn lớn của ngành du lịch Việt Nam, thu hút mạnh mẽ du khách trong nước và quốc tế.

Gia Lai mở không gian du lịch mới

Chiều 2/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức Họp báo giới thiệu về năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Năm Du lịch quốc gia là sự kiện du lịch - văn hóa tiêu biểu quy mô cấp quốc gia, được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), khẳng định đây là sự kiện du lịch – văn hóa tiêu biểu quy mô cấp quốc gia, có vai trò quan trọng trong quảng bá hình ảnh điểm đến, tôn vinh giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, thúc đẩy liên kết vùng và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 nhờ hội tụ đầy đủ các điều kiện về không gian phát triển, tài nguyên du lịch phong phú, bản sắc văn hóa đặc sắc cùng quyết tâm chính trị cao. Là tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước, dân số khoảng 3,5 triệu người, Gia Lai giữ vị trí kết nối chiến lược giữa Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, sở hữu hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường không, đường biển và cửa khẩu quốc tế, tạo thuận lợi cho giao thương và phát triển du lịch liên vùng.

Điểm mạnh nổi bật của Gia Lai là sự kết hợp hài hòa giữa cao nguyên, biển đảo và các giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều di sản có sức lan tỏa ở tầm quốc gia và quốc tế hiện diện tại địa phương như Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài chòi, Võ cổ truyền Bình Định, Hát Bội cùng các di tích khảo cổ, lịch sử đặc biệt. Đáng chú ý, Quy Nhơn vừa được Lonely Planet bình chọn vào Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026 và được trao danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026.

Với chủ đề Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh, Năm Du lịch quốc gia 2026 không chỉ phản ánh không gian địa lý mở rộng sau sáp nhập, mà còn gửi đi thông điệp chiến lược về sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển, giữa thiên nhiên hùng vĩ và chiều sâu văn hóa bản địa, giữa bảo tồn và phát triển bền vững.

Định vị vai trò trung tâm kết nối cao nguyên

Phát biểu tại họp báo, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết với diện tích hơn 21.500 km², lớn thứ hai cả nước, cùng quy mô dân số khoảng 3,5 triệu người, Gia Lai giữ vai trò địa bàn chiến lược, là điểm kết nối quan trọng giữa khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai.

Sau sáp nhập, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng rõ nét, trong khi hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện với đầy đủ các loại hình đường bộ, đường không, đường biển và cửa khẩu quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi cho giao thương, liên kết vùng và phát triển du lịch.

Theo bà Hạnh, Gia Lai hiện sở hữu hệ sinh thái tài nguyên du lịch đa dạng, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên cao nguyên, biển đảo và các giá trị văn hóa đặc sắc, tạo lợi thế khác biệt trong xây dựng sản phẩm du lịch có chiều sâu và tính bền vững.

Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh, hay Gia Lai – Mountains embrace the sea, không chỉ phản ánh không gian địa lý mở rộng sau sáp nhập, mà còn chuyển tải thông điệp chiến lược về sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc đậm chất cồng chiêng, sử thi, đồng thời nhấn mạnh định hướng phát triển gắn kết giữa bảo tồn và khai thác bền vững.

Bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 "Đại ngàn chạm biển xanh"

Theo kế hoạch, Gia Lai sẽ tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao xuyên suốt năm 2026, nổi bật như chuỗi hoạt động Tết Gia Lai – Xuân Bính Ngọ 2026, Lễ hội Du lịch hè Gia Lai – Điểm đến kỳ thú, Gia Lai – Chạm nhịp cồng chiêng, chạm hồn Tây Nguyên, Tuần lễ Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya…

Không chỉ dừng ở quy mô sự kiện, Gia Lai đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch gắn với trải nghiệm có chiều sâu, cảm xúc chân thực và bản sắc dân tộc độc đáo. Trong năm Du lịch quốc gia 2026, tỉnh phấn đấu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 35.000 tỷ đồng.

Dự kiến, Lễ Khai mạc năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh sẽ được tổ chức vào tháng 3/2026 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.