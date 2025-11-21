Các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu sẽ chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký thông báo Kết luận số 99 của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ.

Tại cuộc họp cùng ngày, sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tổng hợp tình hình và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ, Bộ Chính trị nhận định đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn những ngày 16/11 đến ngày 20/11 tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng, đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Theo số liệu thống kê bước đầu, lũ lụt và sạt lở đất đã làm 50 người chết và mất tích, 21 người bị thương; 167 nhà bị hư hỏng; hơn 52.000 nhà bị ngập; hơn 13.000ha hoa màu bị ngập, thiệt hại; 2.100ha cây lâu năm bị thiệt hại; hơn 30.700 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Bộ Chính trị lập 5 đoàn công tác, huy động toàn quốc chi viện 4 tỉnh khắc phục mưa lũ. Ảnh: VGP,

Cùng với đó, nhiều khu vực dân cư bị cô lập, chia cắt, mất điện nước sinh hoạt, gián đoạn thông tin liên lạc; giao thông đường bộ tại các địa phương, đường sắt trên trục Bắc - Nam bị chia cắt ở nhiều nơi, trong nhiều ngày.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do mưa, lũ, đặc biệt là gia đình có người thân bị chết hoặc mất tích.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của địa phương cùng lực lượng quân đội, công an, y tế… và các đoàn thể, tổ chức xã hội, trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai do mưa, lũ gây ra.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thường xuyên theo dõi sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương thực hiện kịp thời các phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và kịp thời có mặt tại những địa phương chịu thiệt hại nặng để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, cứu trợ, hỗ trợ ổn định đời sống người dân.

Để kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ, Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết. Bảo đảm tuyệt đối không để người dân đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men; huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu, nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cần tập trung cao nhất lực lượng, thiết bị, phương tiện chuyên dụng (kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái) để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến tay người dân tại các khu vực đang bị cô lập, bảo đảm hiệu quả cứu trợ và an toàn cho lực lượng cứu trợ.

Bộ Xây dựng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khắc phục tình trạng sạt, lở trên các tuyến giao thông.

Các địa phương tiếp tục hoàn thiện và triển khai các phương án xây dựng lực lượng, bố trí phương tiện kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ và ổn định cuộc sống của người dân theo phương châm "4 tại chỗ", "nước rút đến đâu khôi phục ngay đến đó"; hồ chứa thuỷ lợi bảo đảm an toàn hồ, đập và hiệu quả cắt giảm lũ cho hạ du; tăng cường lực lượng kiểm soát, phân luồng giao thông, không để người dân đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở; cảnh báo kịp thời nguy cơ sạt, lún trên các tuyến đường giao thông.

Đặc biệt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương.

Trước mắt, Bộ Chính trị giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ.

Theo đó, Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai, TP.HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; thành phố Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh ở mức độ cao nhất có thể. Cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá tình hình, nguyên nhân mưa, lũ và nghiên cứu thực hiện các giải pháp căn cơ phòng, chống thiên tai, mưa lũ và các kịch bản ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới.