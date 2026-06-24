Bác sĩ muốn hành nghề phải vượt qua kỳ thi bắt buộc

Tốt nghiệp đại học y, hoàn thành thực hành là chưa đủ để được cấp giấy phép hành nghề. Từ ngày 1/1/2027, bác sĩ bắt buộc phải vượt qua kỳ kiểm tra đánh giá năng lực trước khi chính thức hành nghề khám, chữa bệnh.

Một thay đổi lớn trong cơ chế cấp phép hành nghề y sắp được áp dụng tại Việt Nam.

Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, từ ngày 1/1/2027, bác sĩ muốn được cấp giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh sẽ bắt buộc phải vượt qua kỳ kiểm tra đánh giá năng lực do Hội đồng Y khoa Quốc gia tổ chức.

Quy định mới được xem là bước siết chuẩn đầu vào quan trọng của ngành y, hướng tới chuẩn hóa chất lượng đội ngũ bác sĩ trước khi chính thức tham gia hệ thống khám, chữa bệnh.

Trước đây, sau khi tốt nghiệp và hoàn thành thời gian thực hành theo quy định, bác sĩ có thể làm thủ tục xin cấp giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, từ năm 2027, ngoài bằng cấp và thời gian thực hành, người hành nghề sẽ phải vượt qua thêm một kỳ đánh giá năng lực bắt buộc.

Điều này đồng nghĩa, cánh cửa hành nghề trong ngành y sẽ chặt chẽ hơn đáng kể.

Ai sẽ chịu tác động trực tiếp?

Chiều 24/6, đại diện Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết quy định mới sẽ tác động tới nhóm bác sĩ đã tốt nghiệp, đã hoàn thành thực hành nhưng chưa thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hành nghề.

Theo Khoản 6 Điều 121 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2026 là thời gian chuyển tiếp. Trong khoảng thời gian này, người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh bác sĩ chưa bắt buộc phải tham gia kiểm tra đánh giá năng lực.

Tuy nhiên, sau mốc ngày 31/12/2026, quy định sẽ thay đổi hoàn toàn.

Những bác sĩ đủ điều kiện hành nghề nhưng chưa hoàn tất thủ tục xin cấp giấy phép trước thời điểm này sẽ phải tham gia và đạt yêu cầu kỳ kiểm tra đánh giá năng lực nếu nộp hồ sơ từ ngày 1/1/2027.

Nói cách khác, người chậm hoàn tất thủ tục cấp phép sẽ buộc phải bước qua thêm một “cửa ải” mới.

Muốn dự thi phải đáp ứng 2 điều kiện

Theo quy định, người tham dự kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh phải đáp ứng hai điều kiện cơ bản.

Thứ nhất, có văn bằng phù hợp với chức danh chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, đã hoàn thành việc thực hành khám, chữa bệnh theo quy định.

Điều này có nghĩa, bác sĩ chỉ được tham gia kỳ kiểm tra sau khi đã hoàn tất toàn bộ quá trình đào tạo và thực hành tại cơ sở đủ điều kiện.

Kỳ kiểm tra được xây dựng nhằm đánh giá khách quan năng lực của người hành nghề trước khi được cấp giấy phép.

Không chỉ dừng ở việc kiểm tra kiến thức chuyên môn, quá trình đánh giá còn hướng tới năng lực xử lý tình huống, kỹ năng thực hành lâm sàng và khả năng bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Siết chặt quản lý hành nghề y từ 2027 để đảm bảo chất lượng

Bước siết chuẩn lớn của ngành y

Giới chuyên môn đánh giá, việc áp dụng kỳ kiểm tra năng lực trước khi cấp giấy phép hành nghề là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuẩn hóa đội ngũ nhân lực y tế tại Việt Nam.

Cơ chế này giúp bảo đảm người hành nghề không chỉ có bằng cấp mà còn đáp ứng năng lực chuyên môn thực tế.

Đây cũng là mô hình đã được nhiều quốc gia áp dụng nhằm kiểm soát chất lượng đầu vào của nhân lực y tế.

Theo lộ trình, sau chức danh bác sĩ, kỳ kiểm tra đánh giá năng lực sẽ tiếp tục được mở rộng cho các nhóm nhân lực y tế khác.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2028, quy định này sẽ áp dụng với các chức danh y sĩ, điều dưỡng và hộ sinh.

Từ ngày 1/1/2029, việc kiểm tra sẽ tiếp tục mở rộng với các chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng.

Việc siết chặt đầu vào cấp giấy phép hành nghề được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời bảo đảm an toàn cho người bệnh trong dài hạn.