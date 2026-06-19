Bệnh viện 108 diễn tập thảm họa y tế quy mô lớn, ứng phó rò rỉ phóng xạ

Lần đầu tiên, Bệnh viện 108 tổ chức diễn tập thực binh ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế với quy mô lớn, mô phỏng hàng loạt kịch bản thảm họa nghiêm trọng như cháy nổ, rò rỉ phóng xạ, hóa chất độc hại và sập đổ công trình.

Ngày 18/6, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập thực binh ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108).

Chỉ đạo diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh trong bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh và thảm họa ngày càng phức tạp, công tác phòng thủ dân sự giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân, góp phần giữ vững an ninh quốc gia.

Ông Cương cho biết cuộc diễn tập có ý nghĩa thiết thực nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành; khả năng tổ chức hiệp đồng; năng lực huy động lực lượng, phương tiện, vật tư và kỹ năng xử trí tình huống của lực lượng quân y.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi diễn tập.

Kịch bản thảm họa liên hoàn, sát thực tế

Đây là lần đầu tiên cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô lớn, huy động quân số đông cùng nhiều trang thiết bị hiện đại và sự phối hợp của nhiều lực lượng trong và ngoài quân đội.

Các đơn vị tham gia gồm BV 108, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ đội Biên phòng, binh chủng Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc, Cục Quân y, lực lượng PCCC Công an TP Hà Nội...

Diễn tập cấp cứu thảm họa.

Điểm nổi bật của diễn tập là kịch bản được xây dựng sát thực tiễn, mô phỏng chuỗi tình huống thảm họa liên hoàn, phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, các lực lượng phải xử trí đồng thời nhiều tình huống khẩn cấp gồm cháy tại khoa Nội cơ xương khớp ở tầng 19 khối nội tòa tháp đôi của Bệnh viện 108; rò rỉ phóng xạ; phát tán hóa chất độc hại nguy hiểm; sập đổ công trình.

Việc phải phản ứng nhanh trước hàng loạt nguy cơ cùng lúc cho thấy yêu cầu rất cao về khả năng chỉ huy, hiệp đồng tác chiến cũng như năng lực cấp cứu y tế trong các thảm họa hiện đại.

Lần đầu triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3 ngoài thực địa

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của cuộc diễn tập là lần đầu tiên Bệnh viện 108 triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3 ngay tại thực địa.

Đây được xem là bước phát triển mới, khẳng định năng lực sẵn sàng ứng phó khẩn cấp của lực lượng quân y Việt Nam.

Bệnh viện dã chiến cấp 3 được thiết lập với quy mô 100 giường bệnh, trang bị đồng bộ nhiều thiết bị y tế hiện đại như máy X-quang, bàn mổ, xe xét nghiệm lưu động, giường bệnh, dụng cụ phẫu thuật và thuốc men.

Theo thiết kế, bệnh viện có khả năng thu dung số lượng lớn bệnh nhân, thực hiện tối thiểu 15 ca phẫu thuật lớn và 30 ca phẫu thuật nhỏ mỗi ngày.

Điều này đồng nghĩa cơ sở dã chiến có thể vận hành gần tương đương một bệnh viện đa khoa thu nhỏ trong điều kiện khẩn cấp, phục vụ hiệu quả công tác cấp cứu, điều trị khi xảy ra thảm họa.

Bệnh viện 108 diễn tập thảm họa y tế quy mô lớn, ứng phó rò rỉ phóng xạ

Bệnh viện 108 lần đầu diễn tập thảm họa y tế quy mô lớn, triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại thao trường, lúc nắng nóng gay gắt, lúc mưa giông bất chợt, các lực lượng vẫn bám sát nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành toàn bộ nội dung diễn tập theo kế hoạch.

Thành công của cuộc diễn tập không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn, tổ chức và ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế của Bệnh viện TWQĐ 108 mà còn góp phần rà soát, hoàn thiện các phương án phòng thủ dân sự trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong giai đoạn mới.