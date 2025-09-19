Google sắp bổ sung Gemini vào trình duyệt Chrome trên thiết bị di động

VietTimes - Việc tích hợp Gemini vào Chrome giúp Google củng cố vị thế của mình, đặc biệt là sau khi một số công ty như Perplexity đã đưa ra các giải pháp trình duyệt được hỗ trợ bởi AI và thậm chí còn ngỏ ý mua lại Chrome.

Google vừa công bố sẽ tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini vào trình duyệt Chrome dành cho người dùng tại Mỹ, một động thái chiến lược được đưa ra chỉ vài tuần sau khi công ty thoát khỏi nguy cơ bị chia tách trong một vụ kiện chống độc quyền lịch sử.

Theo bài đăng trên blog của Google, tiện ích bổ sung Gemini cho Chrome sẽ có sẵn cho người dùng máy tính để bàn sử dụng hệ điều hành Windows và Mac tại Mỹ, với ngôn ngữ được đặt là tiếng Anh. Sắp tới, Gemini cũng sẽ được tích hợp vào ứng dụng Chrome trên thiết bị di động.

Sự tích hợp này biến Chrome thành một trình duyệt đại lý, có khả năng thực hiện nhiều tác vụ phức tạp thay mặt người dùng. Một số tính năng nổi bật được giới thiệu bao gồm:

Tóm tắt nội dung từ nhiều trang web: Người dùng có thể yêu cầu Gemini tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Tìm kiếm thông minh: Gemini sẽ giúp người dùng tìm kiếm các trang web đã truy cập trước đó một cách dễ dàng.

Tích hợp sâu rộng: Gemini trong Chrome sẽ kết nối với các ứng dụng khác của Google như Lịch, YouTube và Bản đồ để thực hiện các tác vụ đa bước, mang lại trải nghiệm liền mạch và hiệu quả.

Động thái này của Google được xem là một bước đi quan trọng trong cuộc đua AI với các đối thủ. Việc tích hợp Gemini vào Chrome giúp Google củng cố vị thế của mình, đặc biệt là sau khi một số công ty như Perplexity đã đưa ra các giải pháp trình duyệt đại lý được hỗ trợ bởi AI và thậm chí còn ngỏ ý mua lại Chrome.

Việc tích hợp Gemini cũng diễn ra sau khi Thẩm phán Amit Mehta ra phán quyết có lợi cho Google trong vụ kiện chống độc quyền, cho phép công ty duy trì quyền kiểm soát Chrome và hệ điều hành di động Android. Phán quyết này giúp Google tiếp tục các thỏa thuận quan trọng với các nhà sản xuất thiết bị như Apple để duy trì vị thế thống trị trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến.

Bên cạnh đó, Apple cũng đã tiếp cận Google để sử dụng Gemini AI nhằm cải tiến trợ lý giọng nói Siri của mình. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Gemini và vị thế dẫn đầu của Google trong cuộc đua phát triển AI.

Sự tích hợp Gemini vào Chrome hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm duyệt web hoàn toàn mới, đồng thời giúp Google củng cố vị thế của mình trên thị trường công nghệ đầy cạnh tranh.

Theo Reuters