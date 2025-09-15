Chủ sở hữu tạp chí Rolling Stone và Billboard kiện Google vì AI

Đây là lần đầu tiên một nhà xuất bản lớn của Mỹ khởi kiện Google về các bản tóm tắt do AI tạo ra, hay còn gọi là "AI Overviews".

Tập đoàn truyền thông Penske Media, chủ sở hữu của các tạp chí danh tiếng như Rolling Stone, Billboard và Variety, đã đâm đơn kiện Google tại tòa án liên bang. Vụ kiện này cáo buộc gã khổng lồ công nghệ đã sử dụng nội dung báo chí của họ để tạo ra các bản tóm tắt AI mà không có sự đồng ý, gây thiệt hại nghiêm trọng đến doanh thu quảng cáo và lượng truy cập.

"AI Overviews" làm xói mòn doanh thu

Đây là lần đầu tiên một nhà xuất bản lớn của Mỹ khởi kiện Google về các bản tóm tắt do AI tạo ra, hay còn gọi là "AI Overviews". Tính năng này xuất hiện ngay trên đầu kết quả tìm kiếm, cung cấp thông tin tóm tắt từ các bài báo, khiến người dùng không cần phải nhấp chuột vào trang web gốc.

Penske, một tập đoàn truyền thông với lượng truy cập lên đến 120 triệu lượt mỗi tháng, cho biết doanh thu liên kết từ tìm kiếm của họ đã giảm hơn một phần ba so với cuối năm 2024. Công ty này ước tính khoảng 20% số lượt tìm kiếm trên Google liên kết đến các trang web của họ hiện nay đều hiển thị AI Overviews, và con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng.

Trong đơn kiện, Penske cáo buộc Google đang lợi dụng vị thế thống trị thị trường tìm kiếm của mình để áp đặt các điều khoản bất lợi. Google được cho là chỉ đưa trang web của nhà xuất bản vào kết quả tìm kiếm nếu họ đồng ý cho phép Google sử dụng các bài viết của mình trong các bản tóm tắt AI. Nếu không có đòn bẩy này, Google sẽ phải trả tiền cho các nhà xuất bản để có quyền tái bản tác phẩm hoặc sử dụng chúng để đào tạo các hệ thống AI.

"Chúng tôi có trách nhiệm chủ động đấu tranh cho tương lai của truyền thông kỹ thuật số và bảo vệ tính toàn vẹn của nó – tất cả đều đang bị đe dọa bởi những hành động hiện tại của Google", Penske nhấn mạnh.

Vụ kiện của Penske cũng nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức khác. Công ty giáo dục trực tuyến Chegg đã kiện Google vào tháng 2 với cáo buộc tương tự. Danielle Coffey, Giám đốc điều hành của Liên minh Tin tức/Truyền thông (News/Media Alliance) – đại diện cho hơn 2.200 nhà xuất bản tại Mỹ – cho biết Google đang tận dụng "sức mạnh thị trường" của mình để không phải tuân thủ các chuẩn mực của ngành.

Google phản pháo và sự phức tạp của thị trường

Đáp lại vụ kiện, Google tuyên bố rằng AI Overviews mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và thực tế còn "hướng lưu lượng truy cập đến nhiều trang web hơn". Người phát ngôn của Google, Jose Castaneda, cho biết: "Với AI Overviews, mọi người thấy Tìm kiếm hữu ích hơn và sử dụng nó nhiều hơn, tạo ra những cơ hội mới để khám phá nội dung. Chúng tôi sẽ bảo vệ mình trước những cáo buộc vô căn cứ này".

Vụ kiện này làm nổi bật sự phức tạp của thị trường AI và tìm kiếm. Trong khi các công ty như OpenAI – nhà sản xuất chatbot ChatGPT – đã ký các thỏa thuận cấp phép với các tờ báo lớn, Google lại chậm trễ trong việc này. Điều này khiến các nhà xuất bản lo ngại rằng Google đang "lách luật" bằng cách sử dụng nội dung của họ mà không cần trả phí.

Cuộc chiến pháp lý này không chỉ là về bản quyền, mà còn là về sự kiểm soát và tương lai của ngành công nghiệp báo chí trong kỷ nguyên AI. Với phán quyết gần đây của tòa án liên bang ủng hộ Google trong một vụ kiện chống độc quyền, các nhà xuất bản đang đối mặt với một thách thức lớn hơn bao giờ hết. Vụ kiện của Penske sẽ là một phép thử quan trọng, quyết định liệu các nhà sáng tạo nội dung có thể bảo vệ tài sản trí tuệ của mình trước sự bành trướng của AI hay không.

Theo Reuters