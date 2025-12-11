Tin nóng công nghệ 11/12: Alef Aeronautics bắt đầu sản xuất ô tô bay

VietTimes - Alibaba biến Chatbot Qwen thành "siêu ứng dụng AI" tiêu dùng; SenseTime đặt cược vào thị giác máy tính để lấy lại vị thế dẫn đầu ngành AI;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Alef Aeronautics bắt đầu sản xuất ô tô bay đầu tiên tại Mỹ

Máy bay siêu nhẹ Alef Model A - là mẫu máy bay đầu tiên được sản xuất tại Mỹ. Ảnh: Interesting Engineering.

Alef Aeronautics, một công ty khởi nghiệp ở Mỹ, đã biến khoa học viễn tưởng thành hiện thực khi bắt đầu sản xuất ô tô bay điện Model A tại cơ sở ở Thung lũng Silicon, California. Đây là cột mốc quan trọng trong lĩnh vực di chuyển hàng không cá nhân.

Model A được phát triển trong một thập kỷ, là chiếc "ô tô bay" đúng nghĩa đầu tiên: hợp pháp trên đường phố, có khả năng cất cánh thẳng đứng (VTOL) và bay. Chiếc xe có phạm vi lái 354 km và phạm vi bay 177 km.

CEO Jim Dukhovny xác nhận quá trình sản xuất lô xe đầu tiên đã bắt đầu theo đúng kế hoạch. Alef đã nhận được 3.500 đơn đặt hàng trước, trị giá 1 tỷ USD, cho thấy nhu cầu lớn đối với phương tiện vừa bay vừa lái này, với giá bán lẻ là 300.000 USD.

2. Huawei đưa công nghệ lái xe tự động xuống các dòng xe phổ thông giá 20.000 USD

Công nghệ Qiankun ADS của Huawei Technologies sẽ được tích hợp trên hơn 20 mẫu xe vào năm tới và những năm tiếp theo. Ảnh: Nikkei Asia.

Huawei Technologies đang đặt cược vào lĩnh vực ô tô bằng cách đưa hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADS) Qiankun của mình vào các phương tiện có giá chỉ khoảng 20.000 USD. Hệ thống này có khả năng tăng tốc, giảm tốc và tự động chuyển làn trên cả đường cao tốc và đường phố.

Huawei đã giảm chi phí bằng cách sử dụng phần cứng mới kết hợp camera và cảm biến lidar hiệu suất cao. Jin Yuzhi, CEO mảng ô tô của Huawei, khẳng định hiệu suất của hệ thống là "đặc biệt".

Qiankun ADS dự kiến sẽ có mặt trên hơn 20 mẫu xe của các nhà sản xuất như BYD và China Changan Automobile Group trong năm tới, dưới dạng tùy chọn với mức giá thấp, thúc đẩy Trung Quốc dẫn đầu trong việc phổ biến rộng rãi công nghệ lái xe tự động cấp độ 2.

3. Meta lên kế hoạch tăng giá tai nghe VR

Năm 2021, Mark Zuckerberg đổi tên Facebook thành Meta để phù hợp với tham vọng về metaverse của công ty. Ảnh: Business Insider.

Meta đang có kế hoạch tăng giá các thiết bị thực tế ảo (VR) của mình nhằm đảm bảo tính bền vững lâu dài cho lĩnh vực này. Trong một bản ghi nhớ nội bộ, các lãnh đạo Metaverse cho biết công ty phải "thay đổi mô hình kinh doanh" và chuyển sang chiến lược "sản phẩm cao cấp".

Quyết định này đồng nghĩa với việc các thiết bị VR như Meta Quest 3 (hiện bán lẻ 499,9 USD) sẽ có giá đắt hơn trong tương lai, giúp Meta thoát khỏi áp lực phải phụ thuộc vào thành công của một thiết bị duy nhất. Công ty cũng sẽ giảm tốc độ ra mắt phần cứng mới để tập trung nâng cao chất lượng trải nghiệm phần mềm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh bộ phận Reality Labs của Meta, chịu trách nhiệm về phần cứng, đã lỗ hơn 60 tỷ USD kể từ năm 2021.

4. SenseTime đặt cược vào thị giác máy tính

Lin Dahua, đồng sáng lập kiêm nhà khoa học trưởng của SenseTime. Ảnh: SCMP.

SenseTime, công ty tiên phong về trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc, đang đặt cược rằng kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thị giác máy tính sẽ giúp họ dẫn đầu kỷ nguyên AI tiếp theo. Đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng Lin Dahua cho biết công ty đang chuyển trọng tâm sang AI đa phương thức và trí tuệ thể hiện (embodied intelligence) trong thế giới vật lý.

Lin Dahua so sánh chiến lược của SenseTime với Google: bắt đầu với khả năng thị giác làm cốt lõi, sau đó bổ sung ngôn ngữ để tạo ra các hệ thống đa phương thức thực sự, như mô hình Nano Banana Pro mới nhất.

Công ty niêm yết tại Hồng Kông này tin rằng việc xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn từ năm 2018 đã tạo nền tảng vững chắc. Tính đến tháng 8, tổng công suất tính toán của SenseTime đã đạt khoảng 25.000 petaflops.

5. Alibaba biến Chatbot Qwen thành "siêu ứng dụng AI" tiêu dùng

Alibaba đã thúc đẩy thương mại hóa Qwen trong hai năm qua trong bối cảnh AI toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Alibaba vừa công bố thành lập Qwen Consumer Business Group, một bộ phận mới nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn Qwen của hãng. Động thái này nhằm chuyển trọng tâm sang thị trường tiêu dùng sau khi đã chiếm ưu thế trong các mô hình nguồn mở cho nhà phát triển.

Đơn vị mới, do Phó Chủ tịch Wu Jia dẫn dắt, sẽ giám sát ứng dụng chatbot Qwen, trợ lý AI Quark, trình duyệt UC Browser, và các sản phẩm phần cứng AI. Mục tiêu hàng đầu là biến Qwen thành một "siêu ứng dụng" dễ tiếp cận, tích hợp vào nhiều nền tảng như kính thông minh, máy tính và ô tô.

Ứng dụng Qwen đã đạt hơn 10 triệu lượt tải xuống chỉ trong tuần đầu tiên beta công khai, vượt qua tốc độ ban đầu của ChatGPT. Alibaba đang tận dụng hệ sinh thái của mình để biến Qwen thành cổng AI cho cuộc sống hàng ngày.

Theo SCMP, Business Insider, Interesting Engineering, Nikkei Asia