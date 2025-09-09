"Gã khổng lồ" Alibaba phát hành mô hình AI cạnh tranh với OpenAI và Google

VietTimes - Với hiệu suất được cải thiện đáng kể, mô hình này được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mô hình AI hàng đầu thế giới như Kimi K2 của MoonShot AI, Claude Opus 4 của Anthropic và DeepSeek V3.1.

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Alibaba vừa ra mắt Qwen3-Max-Preview, mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất thuộc dòng Qwen3. Với hiệu suất được cải thiện đáng kể, mô hình này được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mô hình AI hàng đầu thế giới như Kimi K2 của MoonShot AI, Claude Opus 4 của Anthropic và DeepSeek V3.1.

Mặc dù Alibaba chưa công bố báo cáo kỹ thuật chính thức, nhưng kết quả điểm chuẩn nội bộ cho thấy mô hình mới này có khả năng vượt trội trong nhiều bài kiểm tra quan trọng.

Theo Alibaba, Qwen3-Max-Preview đã có những cải tiến đáng kể trong việc hiểu văn bản tiếng Trung-Anh, làm theo các hướng dẫn phức tạp, xử lý các tác vụ mở mang tính chủ quan, khả năng đa ngôn ngữ và khả năng gọi công cụ. Điều này cho thấy công ty đang tập trung vào việc tạo ra một mô hình linh hoạt và mạnh mẽ, có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng.

Với hơn 20 triệu lượt tải xuống và 100.000 mô hình phái sinh trên nền tảng Hugging Face, Qwen của Alibaba đã đưa công ty này lên vị trí hàng đầu trong hệ sinh thái AI mã nguồn mở toàn cầu. Tuy nhiên, Qwen3-Max-Preview vẫn chưa được công khai mã nguồn, tương tự như mẫu trước đó là Qwen2.5-Max. Điều này cho thấy chiến lược của Alibaba là giữ lại các phiên bản mạnh nhất để kiểm soát và thương mại hóa, trong khi vẫn đóng góp cho cộng đồng nguồn mở.

Được biết, Qwen3-Max-Preview cũng đi kèm với mức giá cao. Với mức giá 0,861 USD cho một triệu mã thông báo đầu vào và 3,441 USD cho một triệu mã thông báo đầu ra, mô hình này trở thành một trong những sản phẩm đắt nhất của dòng Qwen. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn so với một số đối thủ khác, cho thấy Alibaba đang tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tiếp cận thị trường.

Để thúc đẩy tham vọng AI, Alibaba đã cam kết đầu tư 380 tỷ nhân dân tệ (tương đương 52 tỷ USD) vào cơ sở hạ tầng AI trong ba năm tới, một khoản đầu tư khổng lồ vượt qua tổng số tiền mà công ty đã chi trong thập kỷ qua. Điều này nhấn mạnh quyết tâm của Alibaba trong việc đảm bảo vị trí dẫn đầu không chỉ tại Trung Quốc mà còn trên thị trường toàn cầu.

Bên cạnh việc phát triển mô hình, Alibaba cũng đang tập trung vào việc tự chủ công nghệ phần cứng. Công ty được cho là đang phát triển bộ xử lý AI nội địa để giảm sự phụ thuộc vào chip của Nvidia, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Việc ra mắt Qwen3-Max-Preview không chỉ củng cố vị thế của Alibaba như một đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong lĩnh vực AI quy mô lớn, mà còn là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy Trung Quốc có ý định định hình giai đoạn phát triển AI tiếp theo. Với khoản đầu tư lớn và chiến lược phát triển toàn diện, Alibaba đang chứng minh rằng họ không chỉ là người theo sau mà còn là người dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Theo Interesting Engineering