AI của Google có tính năng giúp người dùng kiếm tiền, đâu là cách sử dụng?

VietTimes - Mục tiêu của gã khổng lồ là biến Google Finance thành một "nhà phân tích tài chính" cá nhân, cung cấp những hiểu biết sâu sắc và thông tin thị trường chi tiết theo thời gian thực.

Google đang cách mạng hóa cách người dùng tiếp cận thông tin tài chính thông qua AI. Trong một bài đăng chính thức, công ty đã thông báo rằng Google Finance phiên bản mới, được hỗ trợ bởi nền tảng Gemini mạnh mẽ, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Mục tiêu là biến Google Finance thành một "nhà phân tích tài chính" cá nhân, cung cấp những hiểu biết sâu sắc và thông tin thị trường chi tiết theo thời gian thực.

Phiên bản Google Finance mới được hỗ trợ bởi Gemini mang đến một loạt công cụ mạnh mẽ, giúp người dùng theo dõi sát sao thị trường và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Người dùng tại Mỹ hiện đã có thể trải nghiệm phiên bản beta này thông qua Search Labs.

Một trong những tính năng nổi bật nhất là khả năng tương tác trực tiếp với Gemini để đặt câu hỏi về thị trường và các vấn đề tài chính. AI sẽ cung cấp những câu trả lời chi tiết, kèm theo danh sách các nguồn web đáng tin cậy để người dùng tham khảo thêm. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm mà còn mang lại những phân tích chuyên sâu, có giá trị.

Bên cạnh đó, Google Finance mới còn được bổ sung các công cụ biểu đồ nâng cao. Người dùng có thể tùy chỉnh giao diện để xem các thông tin kỹ thuật chi tiết như biểu đồ nến, đường trung bình động, và nhiều chỉ báo khác, hỗ trợ đắc lực cho việc phân tích kỹ thuật. Nguồn cấp tin tức trực tiếp cũng được cải thiện, cập nhật liên tục các tiêu đề tài chính mới nhất, bao gồm cả thông tin về thị trường tiền điện tử và hàng hóa.

Google nhấn mạnh rằng việc tích hợp AI này là một phần trong nỗ lực mở rộng khả năng của Gemini trên nhiều lĩnh vực. Trước đó, công ty đã công bố tính năng chụp ảnh mới trên Android được hỗ trợ bởi AI và kế hoạch đưa Gemini lên Google Home trước cuối năm 2025.

Hiện tại, phiên bản Google Finance mới vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vì vậy người dùng có thể gặp phải một số trục trặc nhỏ. Tuy nhiên, Google cam kết sẽ liên tục cải thiện và hoàn thiện sản phẩm dựa trên phản hồi của người dùng.

Để truy cập phiên bản beta, người dùng chỉ cần vào trang Google Finance Search Labs, chọn bật tính năng mới và bắt đầu trải nghiệm. Google cũng cung cấp tùy chọn chuyển đổi linh hoạt giữa phiên bản mới và phiên bản "cổ điển" của Google Finance, cho phép người dùng dễ dàng quay lại giao diện quen thuộc nếu cần.

Việc Google đầu tư mạnh vào AI cho các sản phẩm cốt lõi như Google Finance cho thấy cam kết của công ty trong việc tận dụng công nghệ tiên tiến để mang lại giá trị tốt nhất cho người dùng. Với sự hỗ trợ của Gemini, Google Finance hứa hẹn sẽ trở thành một công cụ không thể thiếu cho bất kỳ ai quan tâm đến thế giới kinh doanh và đầu tư.

Theo BGR