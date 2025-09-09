Điểm Google Play là gì và sử dụng chúng như thế nào?

VietTimes - Bằng cách kích hoạt và tham gia chương trình, người dùng Android có thể tận dụng tối đa trải nghiệm Play Store của mình, vừa tiết kiệm chi phí vừa có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn.

Cửa hàng Google Play, kho ứng dụng và trò chơi khổng lồ dành cho người dùng Android, không chỉ là nơi để tải về những nội dung yêu thích mà còn ẩn chứa một chương trình phần thưởng hấp dẫn có tên Google Play Points. Mặc dù không được quảng bá rầm rộ, hệ thống này mang đến cơ hội tuyệt vời để người dùng tích lũy điểm và đổi lấy những phần quà giá trị, làm phong phú thêm trải nghiệm trên thiết bị của mình.

Google Play Points được tích lũy thông qua nhiều hình thức khác nhau. Bất kỳ giao dịch mua hàng kỹ thuật số nào trên Cửa hàng Play, từ ứng dụng, trò chơi đến phim ảnh, sách nói hay thậm chí là các giao dịch nhỏ trong ứng dụng, đều mang lại điểm thưởng. Google cũng chủ động hợp tác với các nhà phát triển để khuyến khích người dùng tải xuống và trải nghiệm các ứng dụng, trò chơi nổi bật, qua đó người dùng nhận được thêm điểm Play.

Một điểm cộng lớn của chương trình này là hoàn toàn miễn phí. Người dùng không cần trả bất kỳ khoản phí đăng ký hay phí hàng tháng nào. Điều duy nhất cần làm là kích hoạt tính năng Play Points cho Tài khoản Google của mình.

Quy trình kích hoạt rất đơn giản. Trên thiết bị di động, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Play Store, chạm vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải, sau đó chọn Play Points và nhấn Tham gia. Đối với người dùng máy tính, quy trình tương tự được thực hiện trên trang web Cửa hàng Play.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Google Play Points hiện chỉ khả dụng ở một số quốc gia nhất định. Để tham gia, người dùng cần có Tài khoản Google cá nhân (không thuộc quản lý của trường học hoặc phụ huynh), đã thiết lập phương thức thanh toán và có địa chỉ thanh toán trùng khớp với quốc gia sinh sống. Các chương trình khuyến mãi tặng điểm khi tải ứng dụng hoặc trò chơi cũng có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia.

Theo dõi điểm số và nâng hạng thành viên

Sau khi kích hoạt, người dùng có thể dễ dàng theo dõi số điểm số đã tích lũy trong ứng dụng Play Store. Tại mục Play Points, một bảng điều khiển sẽ hiển thị số điểm hiện tại. Từ đây, người dùng có thể chọn "Sử dụng" để khám phá các vật phẩm và chương trình khuyến mãi có sẵn, hoặc chọn Tín dụng Play để quy đổi điểm thành tiền tệ trên Cửa hàng Play. Thậm chí, người dùng còn có thể quyên góp Điểm Play cho các tổ chức từ thiện.

Một điểm đặc biệt hấp dẫn của chương trình là hệ thống hệ số nhân điểm và cấp độ thành viên. Khi tích lũy điểm trong suốt một năm dương lịch, người dùng sẽ tự động được xếp vào một trong năm hạng: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim và Kim Cương. Mỗi hạng, trừ Đồng, đều có hệ số nhân điểm riêng, với hạng Kim Cương mang lại hệ số nhân cao nhất là 1,6 điểm cho mỗi USD chi tiêu. Việc đạt được hạng cao hơn sẽ giúp người dùng nhận được nhiều điểm hơn cho mỗi giao dịch.

Cần lưu ý rằng, nếu người dùng trả lại hoặc hủy đơn hàng đã tích lũy điểm, số điểm tương ứng sẽ bị trừ khỏi số dư và cấp độ của họ.

Google Play Points là một minh chứng cho thấy Google luôn tìm cách mang lại giá trị gia tăng cho người dùng, biến những giao dịch thông thường trở nên thú vị và có lợi hơn. Bằng cách kích hoạt và tham gia chương trình, người dùng Android có thể tận dụng tối đa trải nghiệm Play Store của mình, vừa tiết kiệm chi phí vừa có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn.

Theo BGR