Google đặt cược vào đại lý ảo để dẫn dắt doanh thu từ AI doanh nghiệp

Tại hội nghị điện toán đám mây thường niên diễn ra tại Las Vegas, giám đốc điều hành Alphabet ông Sundar Pichai đã khẳng định mạnh mẽ chiến lược tập trung vào phần mềm doanh nghiệp. Tâm điểm của kế hoạch này chính là các đại lý AI, những trợ lý kỹ thuật số có khả năng tư duy và hành động giống con người, được xem là chìa khóa để Google cụ thể hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ mới.

Trong bối cảnh các đối thủ như OpenAI và Anthropic đang ráo riết tranh giành thị phần, Google đang nỗ lực định vị các công cụ của mình như một cơ sở hạ tầng sẵn sàng phục vụ sản xuất cho những khách hàng tổ chức vốn là nguồn thu ổn định nhất hiện nay.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Google đã công bố hợp nhất một loạt sản phẩm dưới tên gọi Gemini Enterprise. Động thái quan trọng nhất là việc tái cấu trúc và tăng cường sức mạnh cho Vertex AI, một nền tảng cho phép khách hàng đám mây lựa chọn và tùy chỉnh nhiều mô hình ngôn ngữ khác nhau phục vụ mục đích kinh doanh. Bên cạnh đó hãng cũng giới thiệu các tính năng quản trị và bảo mật mới dành riêng cho các đại lý ảo.

Những trợ lý này không chỉ đơn thuần trả lời câu hỏi mà còn có thể lập kế hoạch và ra quyết định độc lập, một lĩnh vực đang phát triển thần tốc nhưng cũng đi kèm với những lo ngại về tính an toàn và khả năng kiểm soát.

Giám đốc điều hành Google Cloud ông Thomas Kurian nhận định rằng đã có một sự chuyển dịch chiến lược rõ rệt khi các mô hình AI trở nên tinh vi hơn. Thay vì chỉ sử dụng máy học theo cách truyền thống, người dùng hiện nay đang bùng nổ nhu cầu xây dựng các đại lý ảo tùy chỉnh để tự động hóa quy trình làm việc.

Sự thay đổi này đã giúp Google Cloud, vốn từng bị xem là kẻ đi sau so với Amazon và Microsoft, dần lấy lại vị thế và thu hút được nhiều khách hàng lớn như GE Appliances. Khả năng tích hợp dữ liệu sẵn có trên nền tảng đám mây cùng hệ thống phần cứng chuyên dụng đã giúp các doanh nghiệp triển khai giải pháp nhanh chóng hơn so với những đối thủ cạnh tranh khác.

Khác với các đối thủ đang tập trung quảng bá công cụ hỗ trợ lập trình, Google chọn cách tiếp cận khác biệt khi đặt trọng tâm vào khả năng quản trị và triển khai ứng dụng thực tế. Ông Kurian cho rằng trong khi việc viết mã chỉ là một phần nhỏ, sức mạnh thực sự nằm ở một nền tảng toàn diện mà không đơn vị nào khác có thể cung cấp.

Việc tự chủ hoàn toàn từ khâu thiết kế chip xử lý đến phát triển mô hình ngôn ngữ thay vì phụ thuộc vào bên thứ ba đã mang lại cho gã khổng lồ tìm kiếm một lợi thế cạnh tranh đáng kể. Điều này đã giúp thị phần điện toán đám mây của Google tăng lên mức 14% vào cuối năm 2025 và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục bứt phá khi kỷ nguyên của các đại lý AI chính thức bắt đầu.

Chiến lược này không chỉ là lời giải cho bài toán doanh thu mà còn là cách Google tái định nghĩa mối quan hệ giữa con người và máy tính trong môi trường công sở. Thay vì con người trực tiếp thực hiện mọi thao tác, các đại lý ảo sẽ đảm nhận phần lớn khối lượng công việc, trong khi vai trò của nhân viên sẽ chuyển sang giám sát và định hướng.

Với nguồn lực tài chính dồi dào và hệ sinh thái dữ liệu khổng lồ, Google đang tự tin hướng tới mục tiêu dẫn đầu làn sóng chuyển đổi số tiếp theo của nền kinh tế toàn cầu. Sự thành công của Gemini Enterprise trong thời gian tới sẽ là minh chứng rõ nhất cho việc liệu AI có thực sự tạo ra giá trị kinh tế bền vững như kỳ vọng của các nhà đầu tư hay không.

Theo Reuters

