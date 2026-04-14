Meta sắp soán ngôi Google, dẫn đầu thị trường quảng cáo kỹ thuật số toàn cầu năm 2026

Tập đoàn Meta Platforms được dự báo sẽ vượt qua Google của Alphabet về doanh thu quảng cáo kỹ thuật số trên toàn thế giới vào cuối năm 2026. Theo báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Emarketer, chủ sở hữu của Instagram sẽ chính thức truất ngôi gã khổng lồ tìm kiếm trong mảng kinh doanh béo bở này.

Cụ thể doanh thu quảng cáo ròng toàn cầu của Meta dự kiến đạt 243,46 tỷ USD vào năm 2026, nhỉnh hơn so với con số 239,54 tỷ USD của Google. Sự thay đổi vị thế này đánh dấu một cột mốc lịch sử trong ngành công nghệ khi các chiến lược cốt lõi của Meta đang chứng minh được hiệu quả vượt trội.

Động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của Meta đến từ bộ công cụ quảng cáo tự động Advantage+. Hệ thống này đang nhận được sự ủng hộ lớn từ các nhà quảng cáo nhờ khả năng hợp lý hóa quy trình thiết lập chiến dịch và nâng cao hiệu quả lợi nhuận trên chi phí tiếp thị.

Các nhà phân tích nhận định rằng trong khi Google có nhiều nguồn thu khác như dịch vụ đăng ký YouTube Premium, thì cơ cấu kinh doanh đa dạng này lại khiến họ khó duy trì tốc độ tăng trưởng quảng cáo đủ nhanh để bám đuổi Meta. Tốc độ tăng trưởng của gã khổng lồ mạng xã hội được dự báo sẽ tăng từ 22,1% trong năm 2025 lên 24,1% trong năm nay, trong khi Google dự kiến chỉ duy trì mức ổn định khoảng 11,9%.

Meta cũng đã gia tăng sức ép cạnh tranh bằng cách triển khai quảng cáo trên các nền tảng mới như WhatsApp và Threads, tạo ra sự đối đầu trực tiếp với các đối thủ như X của tỷ phú Elon Musk. Song song đó, tính năng Reels trên Instagram tiếp tục cạnh tranh gay gắt với TikTok và YouTube Shorts trong phân khúc video ngắn đầy tiềm năng.

Các chuyên gia cho rằng những nền tảng nhỏ hơn như Snap hay Pinterest sẽ là những đối tượng chịu tổn thương nặng nề nhất khi ngân sách quảng cáo có xu hướng tập trung vào hai ông lớn Meta và Google trong bối cảnh địa chính trị bất ổn.

Dự báo của Emarketer cũng chỉ ra rằng bộ ba Meta, Google và Amazon sẽ chiếm tới 62,3% tổng chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số toàn cầu vào năm 2026. Bất chấp những phán quyết pháp lý bất lợi gần đây nhắm vào Meta và YouTube, các nhà nghiên cứu tin rằng những biến động này sẽ không gây ra tác động đáng kể đến bức tranh tài chính tổng thể của các tập đoàn trong trung hạn. Sự vươn lên của Meta không chỉ phản ánh sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng mà còn cho thấy sức mạnh của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào tối ưu hóa công cụ tiếp thị.

Theo Reuters