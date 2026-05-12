Giá vàng SJC tăng trở lại, vàng thế giới bứt phá

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 12/5 bán ra ở mức 167 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 11/5. Trong khi vàng thế giới giao dịch ở mức 4.727 USD/ounce.

Sáng 12/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 164 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 167 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 11/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 163,5 - 166,5 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng so với sáng 11/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 164 – 167 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn so với ngày 11/5.

Giá vàng thế giới tăng 1,3 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 12/5 giao dịch ở mức 4.727 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.379 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 150,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua (11/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,7 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới bứt phá mạnh mẽ, áp sát mức đỉnh cao nhất trong vòng 3 tuần qua. Bất chấp những bất ổn bủa vây, kim loại quý đang chứng minh vị thế tài sản trú ẩn số một khi eo biển Hormuz vẫn trong tình trạng bị phong tỏa kéo dài, đẩy giá dầu leo thang và làm trầm trọng thêm nỗi lo lạm phát toàn cầu.

Sức nóng của thị trường vàng được tiếp thêm lửa bởi sự suy yếu của đồng USD sau khi đánh mất đà tăng từ đầu tuần. Đặc biệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất từ Tehran, gây rúng động giới đầu tư. Bóng ma về một cuộc đóng cửa hoàn toàn tuyến hàng hải huyết mạch Hormuz trong thời gian dài đang hiện rõ hơn bao giờ hết.

Nguồn tin từ Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc họp khẩn cấp với đội ngũ an ninh quốc gia để cân nhắc việc tái khởi động các chiến dịch quân sự, đồng thời xem xét lại kế hoạch hộ tống vũ trang cho các tàu thương mại đi qua vùng Vịnh.

Trong khi đó, toàn bộ thị trường tài chính đang nín thở chờ đợi dữ liệu lạm phát tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ được công bố vào tối nay (theo giờ Việt Nam).

Giá Bitcoin giảm 0,4%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (12/05), giá Bitcoin duy trì trạng thái giằng co quanh ngưỡng 81.164 USD/BTC, giảm nhẹ 0,4% trong 24 giờ qua.

Bất chấp sắc đỏ nhẹ, dòng tiền từ các định chế tài chính lớn vẫn âm thầm đổ vào các quỹ ETF Bitcoin, coi đây là "hầm trú ẩn" kỹ thuật số tối ưu khi các cuộc đàm phán về eo biển Hormuz rơi vào bế tắc, đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

So với mức giá của 7 ngày trước (80.872 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng trưởng thực tế 0,4%. Dù biên độ tăng trong tuần có dấu hiệu thu hẹp, Bitcoin vẫn chứng minh sức chống chịu bền bỉ trước các cú sốc ngoại giao. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá ấn tượng 13,5% so với mức ghi nhận một tháng trước (71.494 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 171 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.625 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.