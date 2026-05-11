Quốc hội sắp sửa Luật Đất đai

Cuối năm nay, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi Luật Đất đai cùng nhiều dự án luật quan trọng khác, đảm bảo phát triển kinh tế và pháp luật.

Ngày 11/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ nhất và chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra cuối năm nay.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết dự kiến tại Kỳ họp thứ 2 sẽ xem xét, quyết định 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (chưa bao gồm các dự án Chính phủ đang đề nghị bổ sung tiếp vào Chương trình lập pháp năm 2026); 6 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác.

Cụ thể, đối với công tác lập pháp, có 2 nội dung chưa có trong Chương trình lập pháp năm 2026 nhưng cần trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, gồm việc sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Đồng thời, tại Kỳ họp thứ 2 dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét 33 dự án luật và một dự án nghị quyết đã có trong Chương trình lập pháp năm 2026.

Để sớm chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 2, ông Mạnh đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan chủ động tiến hành rà soát tổng thể về các nội dung cần trình Quốc hội tại Kỳ họp và tiến độ chuẩn bị của từng nội dung.

Để bảo đảm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được trình Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2026 theo đúng yêu cầu, đề nghị Chính phủ tổ chức nghiên cứu chuẩn bị theo chỉ đạo tại Kết luận số 09 về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước, hoàn thiện hồ sơ tài liệu để bổ sung vào Chương trình lập pháp theo quy định.

Theo dự kiến, kKỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI diễn ra trong khoảng gần 30 ngày, chia thành 2 đợt. Đợt 1 kéo dài khoảng 20 ngày (từ 20/10 đến 13/11), chủ yếu bố trí thảo luận các dự án luật, nghị quyết.

Đợt 2 khoảng 10 ngày (từ 25/11 đến 5/12), chủ yếu bố trí các nội dung về chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thảo luận các báo cáo và biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

Chính phủ dự kiến đề nghị bổ sung 5 dự luật

Liên quan đến sửa đổi Luật Đất đai, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang báo cáo xin ý kiến Chính phủ, đồng thời phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị trình bổ sung nội dung này vào chương trình xây dựng pháp luật, dự kiến trình Quốc hội trong năm nay.

Còn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết với Luật sửa đổi Luật Đất đai, Chính phủ đã đăng ký với Quốc hội để đưa vào chương trình kỳ họp thứ hai.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đã có Tờ trình. Còn dự án Luật sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế đang hoàn thiện các thủ tục và trong tuần này sẽ đề nghị điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026.

Ngoài ra, theo ông Phong, Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bộ Công an cũng khẳng định là sẽ phải hoàn thành theo chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị để trình kỳ họp thứ 2.

Ngoài ra có thêm 5 luật Chính phủ dự kiến đề nghị được bổ sung vào chương trình.

Cụ thể, sửa đổi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Luật An toàn vệ sinh lao động, dự luật về an ninh dữ liệu, dự luật về định danh và xác định điện tử, dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 lĩnh vực thuộc lĩnh vực của Bộ Nội vụ.

Như vậy, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 93 hồ sơ, tài liệu với tinh thần sẽ quyết tâm, chủ động hơn nữa chuẩn bị từ sớm để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 20/10, họp tập trung tại Nhà Quốc hội và bố trí thành 2 đợt họp.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tình trạng chậm gửi tài liệu đến các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Các dự án luật được trình theo thủ tục rút gọn cũng phải tuân thủ nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nội quy Kỳ họp Quốc hội.

Để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thời gian tới cần tổ chức họp liên tịch giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ; xây dựng lộ trình thực hiện các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…