Việt Nam – Sri Lanka có bước đi thiết thực, mang ý nghĩa chiến lược

Việc mở đường bay thẳng TP.HCM - Colombo lần đầu tiên kết nối trực tiếp Việt Nam với Sri Lanka được kỳ vọng tạo cú hích cho hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Sri Lanka muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển từ Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 8/5 theo giờ địa phương, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Diễn đàn Hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Nam - Sri Lanka do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hội đồng xúc tiến xuất khẩu quốc gia Sri Lanka tổ chức.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya cho rằng hai nước có mối quan hệ hữu nghị lâu đời dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, các giá trị chung và sự gắn kết chặt chẽ giữa nhân dân hai nước.

Qua nhiều năm, mối quan hệ này không ngừng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại và đầu tư, giáo dục, văn hóa và du lịch.

Hai bên không chỉ tôn vinh nền tảng hợp tác vững chắc này mà còn thúc đẩy nó hướng tới một quan hệ đối tác năng động, có tầm nhìn và hội nhập kinh tế sâu rộng hơn, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya nhấn mạnh Diễn đàn này chính là hiện thực hóa tham vọng chung đó khi Việt Nam và Sri Lanka cùng quyết tâm hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD vào năm 2030, với trọng tâm là đa dạng hóa danh mục sản phẩm dưới sự lãnh đạo của hai nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: TTXVN.

Bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya mong muốn được học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam và làm sâu sắc hơn nữa trong việc tạo thuận lợi thương mại, kết nối và hợp tác.

Các doanh nghiệp Sri Lanka đã thiết lập khoảng 30 dự án đầu tư tại Việt Nam, phản ánh niềm tin của các doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh năng động, ổn định và thân thiện của Việt Nam.

Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như: thương mại và đầu tư, giáo dục, nông nghiệp và chế biến thực phẩm, logistics và hàng không, điện tử và công nghệ thông tin, du lịch và khách sạn.

Thủ tướng khẳng định Sri Lanka sẵn sàng trở thành một đối tác tin cậy, cởi mở và hướng tới tương lai; khuyến khích việc thường xuyên cử các đoàn doanh nghiệp, tiến hành các chuyến thăm lẫn nhau và đối thoại liên tục giữa hai bên để xây dựng các quan hệ đối tác bền vững.

Việt Nam – Sri Lanka mở đường bay thẳng đầu tiên giữa TP.HCM và Colombo

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Diễn đàn không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác, mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa hai nền kinh tế, giữa hai khu vực và rộng hơn là giữa các dòng chảy thương mại, đầu tư và phát triển của thế giới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng quan hệ Việt Nam - Sri Lanka có ý nghĩa riêng. Đây là mối quan hệ giữa hai quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng, có tiềm năng bổ trợ lẫn nhau và có thể cùng đóng vai trò kết nối trong cấu trúc kinh tế khu vực đang định hình.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, củng cố vị thế là một nền kinh tế năng động, ổn định và có độ mở cao.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Về đầu tư, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế nhờ môi trường chính trị ổn định, lực lượng lao động dồi dào và chi phí cạnh tranh. Về du lịch, Việt Nam đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn với tốc độ phục hồi và tăng trưởng cao.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng mặc dù hợp tác kinh tế giữa hai nước đã có bước tiến nhất định, nhưng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng quy mô hiện nay vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng.

Việc thúc đẩy kết nối hàng không trực tiếp, đặc biệt là việc mở đường bay giữa Colombo và TP.HCM, là một bước đi thiết thực và có ý nghĩa chiến lược.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ trong thời gian tới, hợp tác Việt Nam - Sri Lanka cần được triển khai theo cách tiếp cận hiệu quả, có trọng tâm và hướng tới kết quả cụ thể.

Hai bên cần ưu tiên phát triển kết nối logistics và trung chuyển hàng hóa. Đây là lĩnh vực phù hợp với lợi thế của Sri Lanka và nhu cầu của Việt Nam trong việc mở rộng không gian kinh tế ra Ấn Độ Dương.

Thứ hai, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tính bổ trợ cao như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, thương mại trung gian và dịch vụ. Đây là những lĩnh vực có thể triển khai nhanh và tạo hiệu quả rõ rệt.

Thứ ba, tăng cường kết nối du lịch và giao lưu nhân dân. Khi con người được kết nối, niềm tin được củng cố, các dòng chảy kinh tế sẽ phát triển tự nhiên.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam cam kết tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định. Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Việt Nam bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng cường đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án; mong muốn Việt Nam không chỉ là nơi để đầu tư, mà là nơi để phát triển lâu dài và bền vững.

Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ phương thức quản lý theo hướng phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để mọi dự án hợp pháp được triển khai thuận lợi và hiệu quả.

Doanh nghiệp cần đóng vai trò trung tâm và tiên phong trong hợp tác giữa hai nước. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sri Lanka sẽ chủ động hơn, mạnh dạn hơn trong việc kết nối, đầu tư và mở rộng thị trường.

Tại Diễn đàn Hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Nam - Sri Lanka, trước sự chứng kiến của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietnam Airlines đã ấn nút mở đường bay thẳng giữa TP.HCM - Colombo.

Vietjet cũng đã chính thức công bố đường bay thẳng giữa TP.HCM và Colombo. Đây là đường bay đầu tiên kết nối trực tiếp Việt Nam với Sri Lanka.

Đường bay TP.HCM - Colombo dự kiến khai trương từ tháng 8/2026 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Thông qua mạng lưới bay rộng khắp của Vietjet, Colombo sẽ được kết nối thuận tiện với nhiều trung tâm kinh tế, du lịch và tài chính trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và nhiều quốc gia khác.