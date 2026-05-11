Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam bước vào ngày làm việc đầu tiên

Ngày 11/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với các hoạt động viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và phiên họp trù bị.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 làm việc ngày thứ nhất tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Sáng 11/5, trước khi bước vào các nội dung nghị sự, đoàn đại biểu dự Đại hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ngay sau đó, vào lúc 10h00, các trưởng đoàn đại biểu đã có cuộc họp quan trọng để thống nhất các nội dung chuẩn bị cho phiên trù bị.

Chiều cùng ngày, Đại hội bước vào phiên làm việc trù bị tại Hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội cũng đã nghe Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội. Theo đó, 1.136 đại biểu chính thức đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự.

Ngoài ra, Đại hội đã nghe trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026. Đây là dấu mốc quan trọng để nhìn lại những thành tựu và cả những bài học kinh nghiệm trong việc tập hợp sức mạnh dân tộc trong giai đoạn vừa qua.

Tại ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc vào các văn kiện của Đại hội.

Đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tham dự và chụp ảnh lưu niệm tại hội trường Đại hội XI MTTQ Việt Nam.

Đối với cộng đồng truyền thông số và khoa học kỹ thuật, đây là dịp để các đại biểu gửi gắm kỳ vọng về việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác Mặt trận. Tinh thần "Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo" được các đại biểu thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đặc biệt quan tâm và hưởng ứng.

Sáng mai (12/5/2026), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận và thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.