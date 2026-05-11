Ông Hà Minh Hải giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Chiều 11/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 1789, ông Vũ Đăng Định thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Cùng ngày, ông Vũ Đăng Định được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định. Ảnh: Quang Thái.

Cũng trong ngày 11/5, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Hà Minh Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội để được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Hà Minh Hải. Ảnh: TTXVN.

Ông Hà Minh Hải sinh năm 1969, quê Thanh Hoá, là cán bộ được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, đổi mới, năng động, được rèn luyện trưởng thành từ cơ sở và đã qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại Thủ đô Hà Nội như: Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Quận uỷ Đống Đa (cũ), Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội về thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Còn ông Vũ Đăng Định sinh năm 1976, quê tỉnh Ninh Bình. Ông có nhiều năm công tác tại TP Hà Nội, từng giữ các chức vụ như Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm.

Từ tháng 10/2025, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm.