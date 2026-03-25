Cảnh sát cơ động xuất hiện tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu

Chiều 25/3, nhiều cảnh sát cơ động có mặt tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ở số 15 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng và số 139 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy.

Hai cơ sở sau đó đều đóng cửa cuốn, ngừng giao dịch với khách hàng. Bên trong cửa hàng, một số công an mặc sắc phục đang đi vào.

Bên ngoài, một số khách hàng vẫn có mặt để mua vàng nhưng đều phải ra về.

Trái ngược với cảnh tấp nập giao dịch như mọi khi, cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông đóng cửa khi lực lượng công an xuất hiện.

Cửa sắt chỉ hé mở một phần trong lúc lực lượng công an xuất hiện bên trong cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Trần Nhân Tông

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, có nhiều cửa hàng giao dịch. Giá vàng nhẫn hôm nay tại đây đang niêm yết ở mức 172,5-175,5 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng biến động khó lường. Tại các điểm kinh doanh vàng bạc đá quý ở Hà Nội liên tục xuất hiện cảnh tượng người dân xếp hàng chờ mua vàng, một số ít bán ra. Người dân chỉ mua được số lượng nhỏ vàng hoặc ghi giấy hẹn chờ ngày giao hàng.