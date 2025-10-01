Ai thao túng cổ phiếu AGG của Bất động sản An Gia?

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xác định ông Hồ Thành Trung, Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang cùng 26 cá nhân liên quan đến việc thao túng giá cổ phiếu AGG của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG).

Theo UBCKNN, trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2020 đến ngày 31/12/2022, ông Hồ Thành Trung đã sử dụng 92 tài khoản (bao gồm 4 tài khoản chứng khoán của chính mình, 2 tài khoản chứng khoán đứng tên Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang và 86 tài khoản chứng khoán của 27 nhà đầu tư khác) để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu AGG giữa các tài khoản nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu AGG. Điều này đã vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

UBCKNN ban hành Quyết định số 701/QĐ-XPHC phạt ông Hồ Thành Trung 1,5 tỷ đồng với hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Đi liền với đó, UBCKNN cũng phạt Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang 3 tỷ đồng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2020 đến ngày 31/12/2022, công ty này đã ủy quyền cho ông Hồ Thành Trung thực hiện giao dịch chứng khoán, nộp, rút tiền, quản lý và đầu tư chứng khoán đối với 2 tài khoản chứng khoán đứng tên công ty, giúp sức cho ông Hồ Thành Trung sử dụng 92 tài khoản (đã nhắc ở trên) để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu AGG giữa các tài khoản nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu AGG. Điều này đã vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Bên cạnh án phạt tiền, UBCKNN cũng quyết định cấm ông Hồ Thành Trung giao dịch chứng khoán 2 năm, kể từ ngày 1/10/2025; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong vòng 2 năm, kể từ ngày 1/10/2025.

Với Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang, UBCKNN cấm công ty này giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 1/10/2025.

Song song với các quyết định nêu trên, UBCKNN cũng ra quyết định xử phạt hành chính 26 cá nhân đã có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

26 cá nhân này gồm: bà Đặng Thị Thanh Hà, ông Lê Đức Anh Khoa, bà Lê Tùng Kim Thủy, ông Mai Thanh Hiền, ông Nguyễn Chí Tường, ông Nguyễn Công Bắc, ông Nguyễn Đức Hiếu, ông Nguyễn Đức Quân, ông Nguyễn Hoàng Long, bà Nguyễn Hữu Khiêm Nhu, ông Nguyễn Phước Thành, ông Nguyễn Thành Công; Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, bà Nguyễn Thị Hoài Thương, bà Nguyễn Thị Lan, bà Nguyễn Thị Lê Dung, bà Nguyễn Thị Thùy Trang, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, ông Nguyễn Văn Giáo, ông Nguyễn Văn Huy, bà Phạm Thục Đan Tâm, bà Võ Ngọc Mai Trang, ông Vũ Đình Cường, ông Vũ Đình Vượng, bà Vũ Thị Nghinh, bà Vũ Thị Sáu.

Theo đó, UBCKNN quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 9 tháng đối với 26 cá nhân trên. Đây là những người đã cho ông Hồ Thành Trung mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 1/12/2020 đến ngày 31/12/2022 đối với mã cổ phiếu AGG của Bất động sản An Gia.

Ngoài ra, 26 cá nhân này cũng bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 1/10/2025; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 01/10/2025.

Nhìn lại giai đoạn cổ phiếu AGG bị thao túng, mã này đã tăng mạnh từ vùng giá 17.000 đồng/đơn vị hồi đầu tháng 12/2020 lên mức đỉnh 38.000 đồng/đơn vị vào trung tuần tháng 3/2022, tương đương tăng trên 120%, trước khi điều chỉnh về mức 23.000 đồng/đơn vị vào cuối tháng 12/2022.

Diễn biến cổ phiếu AGG từ tháng 12/2020 - tháng 12/2022

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025, Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang sở hữu 30 triệu cổ phiếu AGG, tương ứng 24,06% vốn Bất động sản An Gia. Đây là công ty liên quan tới ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bất động sản An Gia.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của An Gia chỉ đạt 385 tỷ đồng, lãi sau thuế 90 tỷ đồng; lần lượt giảm 74% và giảm 58% so với cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch kinh doanh năm: doanh thu thuần 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ 340 tỷ đồng, An Gia mới chỉ hoàn thành lần lượt 48% và 26,7% - một tỷ lệ "khiêm tốn".