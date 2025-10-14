Coteccons muốn phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu, chủ tịch trấn an cổ đông

Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý, trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Lãi sẽ được trả định kỳ 6 tháng/lần, còn gốc thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc theo quyền mua lại sau 12 hoặc 24 tháng.

Đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán SSI. Dự kiến đợt phát hành sẽ được triển khai từ quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nguồn vốn huy động sẽ được Coteccons dùng để thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn, trong đó có các khoản công nợ với đối tác và chi trả cho người lao động.

Cụ thể, công ty dự kiến phân bổ 580 tỷ đồng trả cho CTCP Nhật Nam, 370 tỷ đồng cho Unicons, 120 tỷ đồng cho Shinryo Việt Nam, 70 tỷ đồng cho UG Việt Nam, 60 tỷ đồng cho CTD Materials, 50 tỷ đồng cho Trường Thịnh và 150 tỷ đồng cho chi phí lương thưởng nhân viên.

Đáng chú ý, đây là lần phát hành trái phiếu lớn nhất của Coteccons, sau đợt duy nhất vào năm 2022 với giá trị 500 tỷ đồng. Trước lo ngại của một số nhà đầu tư về việc tăng vay nợ, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons, đã lên tiếng trấn an: “Phát hành trái phiếu là bước đi bình thường của một doanh nghiệp. Mục tiêu không chỉ là bổ sung vốn lưu động, mà còn để xây dựng lịch sử tín dụng, nâng hạng uy tín tài chính của Coteccons trên thị trường vốn”.

Theo ông Duisenov, đợt phát hành này không gắn với một dự án cụ thể, mà nằm trong chiến lược cân đối nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn của công ty.

Trước đó, Coteccons công bố tài liệu Đại hội đồng thường niên năm 2025, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 20/10 bằng hình thức trực tuyến.

Trong niên độ tài chính 2025 - 2026 (1/7/2025 - 30/6/2026), Coteccons đặt kế hoạch tổng doanh thu 30.000 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 700 tỷ đồng, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng tại đại hội sắp tới, Coteccons trình cổ đông điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tương ứng phát hành thêm hơn 5,07 triệu cổ phiếu và dự kiến thực hiện trong năm tài chính 2026 (sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

Như vậy, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Coteccons sẽ tăng từ 1.036 tỷ đồng lên hơn 1.087 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch hôm nay (14/10), cổ phiếu CTD giảm 2,33% về 84.000 đồng/cổ phiếu.