Giá xăng giảm từ chiều nay

Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 11/9, giá các mặt hàng xăng đều giảm.

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 95 đồng/lít, có giá mới 19.756 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 39 đồng/lít, có giá mới 20.400 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu điêzen 0.05S tăng 170 đồng/lít, có giá mới 18.643 đồng/lít; dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, có giá mới 18.368 đồng/lít. Riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm 286 đồng/lít, có giá mới 15.090 đồng/lít.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15h ngày 11/9.

Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng: xăng E5RON92; xăng RON95, dầu điêzen; dầu hỏa và dầu madút.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 4/9/2025 - 10/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của Qatar; OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10/2025; đồng đô la Mỹ giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.