Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay

Từ 15h chiều nay (4/9), các mặt hàng xăng, dầu có mức giá tăng nhẹ. Xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít, lên 19.851 đồng/lít; RON95-III có giá mới 20.439 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 116 đồng/lít, giá mới 18.473 đồng/lít; dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, lên18.314 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 116 đồng/lít, lên 15.376 đồng/lít.

Tại kỳ điều chỉnh này, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ 28/8-3/9) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 7/9; đồng đôla Mỹ giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, như xu hướng tăng là chủ yếu.