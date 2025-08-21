Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Bộ Công Thương điều chỉnh giá xăng, dầu

Bảo Trâm
Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản về điều chỉnh giá xăng, dầu. Tại kỳ điều chỉnh này, các mặt hàng xăng có giá tăng trong khi giá dầu giảm. Trong đó, xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít.

Theo đó, xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, có mức giá mới 19.464 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, có giá mới 20.092 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 172 đồng/lít, có mức giá mới 17.905 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, có mức giá mới 17.814 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 152 đồng/lít, có giá mới 15.116 đồng/lít.

Giá bán mới của xăng, dầu được áp dụng từ 15h ngày 21/8.

Tại kỳ điều chỉnh này, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 14/8/2025 - 20/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

