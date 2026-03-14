Doanh nghiệp có hơn 900 cửa hàng xăng dầu tăng lãi sau kiểm toán

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PV OIL - Mã: OIL) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất đã kiểm toán năm 2025. Trong các chỉ tiêu, doanh thu thuần và giá vốn là 2 khoản mục có sự thay đổi nhiều nhất so với BCTC tự lập.

Cụ thể, doanh thu thuần giảm từ 153.954 tỷ đồng ở BCTC tự lập xuống 150.556 tỷ đồng ở BCTC kiểm toán. Giá vốn bán hàng giảm từ 149.555 tỷ đồng ở BCTC tự lập xuống 146.163 tỷ đồng ở BCTC kiểm toán.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Các chi phí như tài chính và bán hàng ở BCTC kiểm toán đều giảm so với BCTC tự lập, trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng lên.

Sau khi trừ hết chi phí, lợi nhuận sau thuế của PV OIL tăng thêm 17 tỷ đồng, từ 486 tỷ đồng lên 503 tỷ đồng sau kiểm toán.

Năm 2025, PV OIL đặt mục tiêu doanh thu 97.500 tỷ đồng và 624 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, doanh nghiệp vượt xa kế hoạch doanh thu đề ra và thực hiện được 81% chỉ tiêu lợi nhuận.

Sở hữu hơn 900 cửa hàng xăng dầu

Hiện tại, mạng lưới cửa hàng xăng dầu ở Việt Nam cũng tương đối lớn (17.200 cửa hàng), trong đó 50% thị phần xăng dầu thuộc về Petrolimex với hơn 5.500 cửa hàng.

Á quân thuộc về PV OIL với hơn 900 cửa hàng, chiếm khoảng 20% thị phần. Phần còn lại thuộc về Thanh Lễ, Saigon Petro, Mipec và một số doanh nghiệp khác.

Nguồn: Tổng hợp từ thông tin công bố.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm, Việt Nam tiêu thụ khoảng 24–26 triệu m³ xăng dầu, thuộc nhóm quốc gia có mức tăng trưởng tiêu thụ năng lượng nhanh ở khu vực Đông Nam Á.

Bước sang năm 2026, bước ngoặt lớn nhất đối với PV OIL, Petrolimex đến từ Nghị định mới về quản lý kinh doanh xăng dầu (sắp ban hành). Theo đó, nhà điều hành dự kiến trao quyền điều hành, tự quyết định giá xăng dầu cho các doanh nghiệp. Còn các bộ ngành sẽ chỉ kiểm tra, hậu kiểm và lên kế hoạch.

Theo phân tích của chứng khoán SSI, Nghị định mới về quản lý kinh doanh xăng dầu được kỳ vọng sẽ giúp biên lợi nhuận của các nhà bán lẻ như PV OIL và Petrolimex trở nên ổn định hơn, ít chịu tác động từ biến động ngắn hạn của giá dầu so với trước đây.

Nhờ lợi thế logistics và mạng lưới phân phối phủ rộng, các ông lớn xăng dầu có khả năng triển khai nhanh, kiểm soát chất lượng đồng nhất và tận dụng quy mô để giảm chi phí vận hành, qua đó củng cố vị thế dẫn đầu trong hệ thống bán lẻ năng lượng quốc gia.

Ngoài ra, việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 cũng mang lại cơ hội mở rộng thị phần rõ rệt cho các doanh nghiệp đầu ngành, đặc biệt là Petrolimex và PV OIL - những đơn vị có hạ tầng kho, cảng và trung tâm pha chế quy mô lớn.

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ đến từ chi phí ethanol nhập khẩu cao, yêu cầu đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và tâm lý e dè của người tiêu dùng về ảnh hưởng tới động cơ. Trong giai đoạn đầu triển khai, biên lợi nhuận của doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng tạm thời, song về dài hạn, E10 được xem là hướng đi đúng đắn nếu đi kèm chính sách hỗ trợ thuế và ưu đãi tài chính phù hợp.