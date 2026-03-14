Chủ sở hữu Cao Sao Vàng, tương ớt Cholimex chi hàng chục tỷ đồng trả cổ tức

Tuần từ 16/3 – 22/3, nhiều doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt. Trong đó, chủ sở hữu Cao Sao Vàng, tương ớt Cholimex chi hàng chục tỷ đồng "phát quà" cho cổ đông.

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (Mã: HGM) thông báo 20/3 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 88% (1 cổ phiếu nhận 8.800 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/3.

Với 12,6 triệu cổ phiếu lưu hành, công ty cần chi gần 111 tỷ đồng trả cổ tức. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) dự kiến nhận gần 52 tỷ đồng do nắm 46,64% vốn.

HGM là doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức với tỷ lệ cao. Giai đoạn 2021-2022, cổ tức của HGM ở mức 4.000 đồng/cổ phiếu, sau đó tăng lên 4.500 đồng/cổ phiếu vào năm 2023. Năm 2024 là 138%, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Cổ tức tiền mặt năm 2025 dự kiến bằng hoặc trên 50%. Trước đó, công ty đã tạm ứng 2 đợt cổ tức với tổng tỷ lệ 130%.

HGM, tiền thân là Xí nghiệp Cơ khí Hà Giang, được thành lập vào năm. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là sản xuất kim loại antimon ≥ 99,65% xuất khẩu. Ngoài ra, HGM còn tổ chức thăm dò và chế biến các loại khoáng sản, khai thác quặng kim loại không chứa sắt, xây dựng và lắp đặt các công trình - xây dựng…

Tuần tới, CTCP Thực phẩm Cholimex (Mã: CMF) sẽ chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu nhận 5.000 đồng).

Công ty thông báo 20/3 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/3. Thời gian thực hiện dự kiến 11/5.

Với 8,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty bỏ ra trả cổ tức 40,5 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Mã: CLX) sở hữu 40,72% vốn dự kiến nhận hơn 16 tỷ đồng.

2 cổ đông khác là Công ty TNHH MTV Thực phẩm Masan nắm 32,83% vốn và Nichirei Foods Inc nắm 19% vốn sẽ nhận về lần lượt 13 tỷ đồng, 8 tỷ đồng cổ tức.

Thực phẩm Cholimex được thành lập từ năm 1983, tiền thân là Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu Quận 5. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là sản xuất, chế biến, gia công và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, thủy hải sản cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Các thương hiệu nổi tiếng của công ty được biết đến gồm tương ớt Cholimex, nước mắm Hương Việt…

Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (Mã: DP3) sắp nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 40% (1 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 23/3, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/3.

Với hơn 21,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức gần 86 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là 29/6.

Tổng Công ty Dược Việt Nam (Mã: DVN) là cổ đông lớn nhất của DP3 với tỷ lệ sở hữu 22,07% vốn, dự kiến nhận gần 19 tỷ đồng cổ tức.

Trên sàn chứng khoán, DP3 là doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức với tỷ lệ cao. Giai đoạn 2018-2022, công ty thường trả cổ tức ở mức 60-80%. Năm 2023-2024, tỷ lệ cổ tức ở mức 30%.

Về lịch sử hoạt động, DP3 tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập năm 1962. Hoạt động chính của DP3 là sản xuất, kinh doanh dược phẩm, hóa chất, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng. Các sản phẩm chính như sâm nhung bổ thận TW3, Cao Sao Vàng, Censamin...

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (Mã: ABT) chốt 18/3 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/3 và dự kiến thanh toán vào 16/4.

Với gần 14 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước khoảng 42 tỷ đồng. CTCP Tập đoàn PAN đang nắm giữ 76,47% vốn tại đây, dự kiến bỏ túi gần 32 tỷ đồng cổ tức.

CTCP Điện lực Gelex (Mã: GEE) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 25%, tương đương 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/3.

Với gần 366 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GEE dự chi 915 tỷ đồng trả cổ tức. Thời gian thanh toán dự kiến là 8/4.