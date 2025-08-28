Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản về điều chỉnh giá xăng, dầu. Tại kỳ điều chỉnh này, đồng loạt các mặt hàng xăng, dầu có mức giá tăng. Trong đó, xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít, có mức giá mới 19.771 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít, có giá mới 20.363 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 452 đồng/lít, có mức giá mới 18.357 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, có giá mới 18.225 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 144 đồng/lít, có giá mới 15.260 đồng/lít.

Giá bán mới của xăng, dầu được áp dụng từ 15h ngày 28/8.

Tại kỳ điều chỉnh này, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/8/2025 - 27/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn,…Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.