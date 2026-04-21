Giá xăng dầu đồng loạt giảm sau kỳ điều chỉnh ngày 21/4. Giá xăng RON 95-III còn 23.042 đồng/lít.

Chiều 21/4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 719 đồng xuống 23.042 đồng/lít. E5 RON 92 giảm 658 đồng/lít đồng về 21.934 đồng.

Dầu diesel được điều chỉnh giảm 3.185 đồng/lít xuống 27.856 đồng. Dầu mazut giảm 701 đồng/kg về 19.631 đồng tại kỳ điều chỉnh này.

Giá xăng, dầu sau điều chỉnh. Đơn vị tính là đồng/lít hoặc kg.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: kỳ vọng về cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Mỹ và Iran, Mỹ và Iran đưa ra những tuyên bố trái chiều về eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

"Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu", Bộ Công thương cho biết.

Ở kỳ điều hành này, nhà chức trách quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước). Cụ thể, cụ thể trích lập với dầu diesel và mazut là 600 đồng cho mỗi lít hoặc kg, xăng sinh học là 200 đồng/lít, xăng không chì là 400 đồng/lít.

Tại họp báo Bộ Công Thương thường kỳ, lãnh đạo bộ cho biết quý I/2026 diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gay gắt. Các cuộc xung đột tại Ukraine và điểm nóng Trung Đông đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng, lương thực, đồng thời đẩy giá dầu và chi phí logistics lên cao.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Công Thương, trong thời gian qua an ninh năng lượng vẫn được đảm bảo, công tác điều hành giá xăng dầu và cung ứng điện được thực hiện quyết liệt, đảm bảo đủ nguồn năng lượng cho sản xuất và đời sống dù giá dầu thế giới biến động từ 30-40%.

Ngày 12/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay,.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng được khấu trừ thuế VAT đầu vào.

Quốc hội cũng đồng ý thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6.

