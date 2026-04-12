Quốc hội quyết định giảm 3 loại thuế xăng dầu về 0%

Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua giảm nhiều loại thuế với xăng, dầu về 0% từ ngày 16/4 đến ngày 30/6.

Sáng 12/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay, với 460/460 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành.



Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Trước khi biểu quyết thông qua, dự thảo Nghị quyết nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội.

Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết đa số các ý kiến đều tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm ứng phó với diễn biến giá xăng dầu thế giới.

Nghị quyết bao gồm các quy định mang tính đột phá nhằm giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Về thuế bảo vệ môi trường, Nghị quyết quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Đây là mức giảm sâu nhất từ trước đến nay đối với sắc thuế này.

Về thuế giá trị gia tăng, xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành nghị quyết để điều chỉnh rút ngắn hoặc kéo dài thời gian có hiệu lực của nghị quyết.

Trường hợp khẩn cấp, Chính phủ được điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu và nhiên liệu bay.

Việc Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết này ngay tại Kỳ họp thứ nhất cho thấy sự quyết liệt, đồng hành của cơ quan lập pháp với Chính phủ trong việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ an sinh xã hội. Với mức thuế về 0 đồng, thị trường xăng dầu trong nước được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến tích cực, tạo đà cho sự tăng trưởng của các ngành vận tải, sản xuất và tiêu dùng trong quý II năm 2026.