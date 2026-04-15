Cơ sở nào để VinRobotics đạt mục tiêu sản xuất người máy quy mô lớn vào 2026?

Sản xuất người máy ở quy mô công nghiệp không chỉ là bài toán công nghệ, mà còn là bài toán chi phí và thị trường. Vậy đâu là cơ sở để VinRobotics đạt mục tiêu sản xuất người máy quy mô lớn vào năm 2026?

Tối ưu thiết kế và chuỗi cung ứng

Kế hoạch Công ty CP Nghiên cứu phát triển và Ứng dụng người máy VinRobotics bắt đầu sản xuất và ứng dụng người máy quy mô công nghiệp vào cuối năm 2026 được nêu tại báo cáo thường niên 2025 của Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC), cổ đông lớn nhất của VinRobotics.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung triển khai các dự án người máy thông minh và giải pháp robot công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI) cho tự động hoá tại các đơn vị trong Vingroup như VinFast, VinMetal, VinCons.

Robot có thể thay thế con người trong nhiều công việc khác nhau, từ những nhiệm vụ đơn giản đến các nhiệm vụ phức tạp trong môi trường khắc nghiệt. Trong ảnh là robot do VinRobotics sản xuất.

Lý do khiến VinRobotics tự tin với kế hoạch trên do công ty đã làm chủ hơn 90% công nghệ lõi của người máy theo định hướng phát triển full/native-stack, bao gồm cơ khí, điện - điện tử, phần mềm điều khiển và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Vingroup, người máy do VinRobotics phát triển được trang bị hơn 30 động cơ điều khiển chính xác theo thời gian thực có thể di chuyển linh hoạt gần với tốc độ con người, thực hiện nhiều tác vụ và từng bước thu hẹp khoảng cách công nghệ với các công ty người máy hàng đầu thế giới.

“VinRobotics đã tối ưu thiết kế và chuỗi cung ứng, giúp giảm hơn 50% chi phí BOM (Bill of Materials - tổng chi phí linh kiện cấu thành sản phẩm), tạo nền tảng cho sản xuất quy mô lớn với khả năng cạnh tranh về chi phí”, Vingroup thông tin trong báo cáo thường niên.

Trong năm 2025, công ty đã ký kết 2 hợp đồng turnkey về giải pháp robot và AI cho các nhà máy VinFast, với tổng giá trị khoảng 52 tỷ đồng, dự kiến nghiệm thu trong năm 2026. Đây có thể coi là những bước đi đầu tiên trong lộ trình thương mại hóa, tạo nền tảng cho tăng trưởng doanh thu trong các năm tiếp theo.

Sức bật từ nền tảng tài chính và hệ sinh thái đa ngành

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, CTCP Nghiên cứu phát triển và Ứng dụng người máy VinRobotics được thành lập vào cuối tháng 11/2024. Ngành nghề kinh doanh chính là “sản xuất người máy công nghiệp, người máy thông minh cho các mục đích khác nhau”.

Vốn điều lệ của công ty là 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup góp 51%. Ông Phạm Nhật Vượng góp 39%. 2 con trai của tỷ phú Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Minh Hoàng, mỗi người góp 5%.

Sau VinRobotics, Vingroup tiếp tục lập 2 công ty liên quan đến người máy khác. Cụ thể, tháng 1/2025, CTCP Nghiên cứu phát triển và ứng dụng Người máy đa năng VinMotion được thành lập với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup góp 51%.

Đến tháng 9/2025, Vingroup góp 51% vốn lập CTCP Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Robot hình người VinDynamics. Công ty này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, VinDynamics dự kiến xây dựng nền tảng người máy đa kịch bản ứng dụng, trước hết tập trung vào các nhu cầu trong gia đình và an ninh để nhanh chóng hoàn thiện sản phẩm, công nghệ và khả năng vận hành thực tế.

Không chỉ sở hữu nền tảng tài chính và cơ cấu sở hữu rõ ràng, VinRobotics, VinDynamics còn được đặt trong hệ sinh thái sản xuất đa ngành của Vingroup – yếu tố được xem là lợi thế quan trọng khi doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu phát triển robot.

Các nhà máy ô tô của VinFast, hoạt động sản xuất công nghiệp tại VinMetal hay lĩnh vực xây dựng – thi công của VinCons đều là những môi trường có cường độ lao động cao, quy trình phức tạp và nhu cầu tự động hóa lớn. Đây chính là “bãi thử” lý tưởng để robot được triển khai, đánh giá và hoàn thiện trong điều kiện vận hành thực tế.

Việc ứng dụng robot ngay trong các đơn vị thành viên giúp VinRobotics rút ngắn vòng đời phát triển sản phẩm, từ thiết kế, thử nghiệm đến triển khai trên quy mô lớn. Thay vì phải tìm kiếm khách hàng bên ngoài ngay từ đầu, doanh nghiệp có thể từng bước chứng minh hiệu quả tại các nhà máy, công trường và dây chuyền sản xuất nội bộ, đồng thời tích lũy dữ liệu vận hành để tiếp tục cải tiến công nghệ.

Ở góc độ kinh tế, hệ sinh thái sẵn có cũng giúp Vingroup chủ động đầu ra ban đầu cho robot, giảm rủi ro thương mại hóa và tạo nền tảng cho việc mở rộng sản xuất. Khi các giải pháp robot chứng minh được hiệu quả tại VinFast, VinMetal hay VinCons, khả năng nhân rộng sang các lĩnh vực sản xuất khác hoặc thị trường bên ngoài sẽ trở nên khả thi hơn, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đang hướng tới mục tiêu sản xuất người máy quy mô công nghiệp từ năm 2026.