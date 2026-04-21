Gần 1.000 cổ đông Hòa Phát dự ĐHĐCĐ, bàn quyền lợi sát sườn mang tên "cổ tức"

Hoà Phát dự kiến chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 15%, gồm 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Giai đoạn 2023-2024, doanh nghiệp không trả cổ tức tiền mặt.

Sáng 21/4, Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Hà Nội.

Tính tới 8h45, đại hội có sự tham gia của 950 cổ đông tham dự trực tiếp cùng cá nhân được uỷ quyền đại diện cho 65,7% cổ phần có quyền biểu quyết của tập đoàn.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Hoà Phát. Ảnh: Hoàng Dung.

Trong báo cáo thường niên 2025, Hòa Phát cho biết có gần 300.000 cổ đông, tăng mạnh so với hơn 160.000 cổ đông năm 2023 và hơn 190.000 cổ đông năm 2024. Quy mô cổ đông của doanh nghiệp thép này tương đương 7–8 lần sức chứa Sân vận động Mỹ Đình, cho thấy sức lan tỏa mạnh trong giới đầu tư.

Hòa Phát có hơn 7,67 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long và bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Long) nắm tổng cộng khoảng 2,5 tỷ cổ phiếu, tương đương 32,68% vốn điều lệ. Riêng ông Long sở hữu 25,8% vốn và là cổ đông lớn nhất tại Hoà Phát.

Mới đây, ông Trần Vũ Minh (con trai ông Long) đã mua thêm hơn 33 triệu cổ phiếu HPG, nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,732%. Như vậy, nhóm gia đình Chủ tịch hiện nắm giữ hơn 2,7 tỷ cổ phiếu, tương đương khoảng 35,45% vốn.

Cơ cấu sở hữu Hoà Phát tại cuối 2025.

Xét theo tỷ lệ sở hữu, nhóm cổ đông Hoà Phát nắm dưới 1% chiếm khoảng 54%, trong khi nhóm nắm trên 5% chiếm khoảng 33%. Phần còn lại (13%) sở hữu từ 1% đến 5%. Về cơ cấu nhà đầu tư, cổ đông trong nước chiếm khoảng 78%, trong khi khối ngoại nắm giữ khoảng 22% vốn điều lệ.

Quay lại chia cổ tức tiền mặt

Năm nay, Hoà Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và 22.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 33% và 42% so với cùng kỳ. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động, lợi nhuận dự kiến là mức cao nhất trong 5 năm (thấp hơn năm 2021).

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức với tổng tỷ lệ 15%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Năm 2024, Hoà Phát chia cổ tức hoàn toàn bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và là năm thứ hai liên tiếp không trả cổ tức tiền mặt. Năm 2022, doanh nghiệp không trả cổ tức.

Tại ĐHĐCĐ năm trước, Chủ tịch Trần Đình Long từng chia sẻ rằng nếu không có yếu tố đặc biệt phát sinh, giai đoạn 2026 - 2027 Hòa Phát có thể quay lại mức chi trả cổ tức theo truyền thống trước đây. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì hình ảnh “công ty quốc dân” trong mắt nhà đầu tư.

Lịch sử trả cổ tức của Hoà Phát.

Nếu kế hoạch được thực thi, Hoà Phát sẽ phát hành hơn 767 triệu cổ phiếu trả cổ tức, qua đó nâng vốn điều lệ lên 84.430 tỷ đồng.

Với gần 6,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt ước tính khoảng 3.838 tỷ đồng. Thời gian chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.