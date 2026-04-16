Giá vàng SJC hôm nay giảm mạnh

Giá vàng miếng SJC sáng 16/4 niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 172,5 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (15/4).

Sáng 16/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 172,5 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (15/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 168,2 - 172,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng so với sáng 15/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 168,5 - 172,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 168,5 – 171,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3,3 triệu đồng/lượng, giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với ngày 15/4.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 16/4 giao dịch ở mức 4.819 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.358 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 153,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 600 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (15/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giằng co quanh ngưỡng 4.819 USD/ounce khi giới đầu tư dồn toàn bộ sự chú ý vào triển vọng tái khởi động tiến trình ngoại giao giữa Mỹ và Iran.

Các báo cáo mới nhất cho thấy Washington và Tehran đang cân nhắc gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần hiện tại để tạo không gian cho các cuộc thảo luận chuyên sâu, bất chấp việc eo biển Hormuz vẫn đang trong tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" dưới sự phong tỏa kép của cả hai bên. Tâm điểm của thị trường hiện đã chuyển dịch sang vòng đàm phán thứ hai dự kiến diễn ra tại Islamabad, nơi các bên sẽ tập trung vào hai nút thắt cốt lõi: lộ trình mở cửa trở lại tuyến đường hàng hải huyết mạch và chương trình làm giàu hạt nhân của Iran.

Trong những tuần gần đây, vàng đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể khi các bước tiến ngoại giao tại Trung Đông làm giảm bớt nỗi lo về lạm phát đình trệ và kịch bản thắt chặt chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, giá kim loại quý vẫn thấp hơn gần 9% so với vùng đỉnh thiết lập khi cuộc xung đột mới bùng phát, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền trước những rào cản kỹ thuật khó đoán định trên bàn hội nghị.

Giá vàng SJC hôm nay giảm mạnh

Giá Bitcoin đi ngang

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (16/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 74.616 USD/BTC, duy trì trạng thái đi ngang với biên độ dao động hẹp trong 24 giờ qua. Sự tĩnh lặng này diễn ra trong bối cảnh các báo cáo từ Washington cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm hai tuần để tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về lộ trình mở lại tuyến hàng hải chiến lược tại eo biển Hormuz.

Dòng tiền trên thị trường tiền mã hóa đang tạm thời chững lại để quan sát thái độ của Tehran đối với các yêu cầu kiểm soát hạt nhân mới từ Mỹ – một biến số quyết định liệu Bitcoin sẽ bứt phá khỏi ngưỡng 75.000 USD hay bước vào nhịp điều chỉnh sâu.

So với mức giá của 7 ngày trước (71.059 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới vẫn duy trì mức tăng trưởng thực tế 5%. Đây là minh chứng cho sức mạnh nội tại của tài sản số khi liên tục hấp thụ tốt các tin tức tiêu cực từ thị trường năng lượng. Việc Bitcoin giữ vững vị thế trong khi đồng USD thế giới suy yếu đã củng cố niềm tin cho các quỹ đầu tư tổ chức. Đặc biệt, trạng thái "quan sát" của Fed đối với các rủi ro lạm phát đang tạo ra một vùng đệm tâm lý quan trọng, giúp Bitcoin không bị bán tháo ngay cả khi tình trạng phong tỏa kép tại vùng Vịnh vẫn chưa chính thức được dỡ bỏ.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng nhẹ 0,1% so với mức ghi nhận một tháng trước (74.518 USD/BTC). Thị trường đang dần định hình một "điểm cân bằng mới" quanh ngưỡng 74.000 USD, phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư vào một giải pháp ngoại giao bền vững có thể giúp tháo gỡ áp lực lạm phát toàn cầu và mở ra giai đoạn nới lỏng chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 176 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.493 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.