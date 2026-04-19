Phú Thành Holdings và dấu ấn cựu thành viên HĐQT HVA Group

Phú Thành Holdings bắt đầu thu hút sự chú ý kể từ khi dự án Utopia được giới thiệu ra thị trường. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy phía sau chủ đầu tư này là hành trình gần 2 thập kỷ hoạt động với nhiều thay đổi về cổ đông và nhân sự.

Hành trình pháp lý kéo dài tại dự án Utopia

Sau màn ra mắt rầm rộ của dự án Utopia Villas & Resort vào cuối năm 2025 tại Hà Nội, cái tên Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Phú Thành (Phú Thành Holdings) bắt đầu thu hút sự chú ý của giới đầu tư bất động sản. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển của doanh nghiệp từ giai đoạn chuẩn bị pháp lý kéo dài sang giai đoạn thúc đẩy triển khai và mở bán.

Phú Thành Holdings hiện là chủ đầu tư dự án Làng Đá Bạc - khu nghỉ dưỡng có tên thương mại Utopia Villas & Resort. Dự án có quy mô hơn 200 ha, trong đó khoảng 120 ha là diện tích mặt nước của hồ Đá Bạc, được quy hoạch với hàng trăm sản phẩm shophouse, biệt thự, nhà liền kề cùng tổ hợp khách sạn cao cấp.

Phối cảnh tổng thể dự án Utopia Villas & Resort. Ảnh: Phú Thành Holdings

Trên thực tế, Phú Thành Holdings đã gắn với khu đất dự án từ khá sớm, khi khu vực này còn thuộc địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình (nay là Phú Thọ). Năm 2007, UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Phú Thành để thực hiện dự án Làng Đá Bạc tại huyện Lạc Thủy.

Trong giai đoạn từ năm 2009 - 2023, dự án lần lượt trải qua nhiều bước hoàn thiện thủ tục pháp lý, bao gồm thu hồi và cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 cũng như điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Trong tiến trình hình thành và phát triển dự án Làng Đá Bạc, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Phú Thành từng ghi nhận sự tham gia của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID, HNX: IDV) với vai trò cổ đông lớn. Dữ liệu doanh nghiệp cho thấy, từ năm 2009, VPID từng nắm giữ 25% vốn điều lệ tại Phú Thành.

Tại thời điểm kết thúc năm tài chính 30/9/2020, theo báo cáo tài chính hợp nhất, VPID còn sở hữu 1,58 triệu cổ phần, tương ứng 11,19% vốn, với giá trị đầu tư ghi sổ 15,88 tỷ đồng.

Bước sang năm tài chính 2021, cục diện thay đổi. Theo nghị quyết HĐQT ngày 10/5/2021, VPID quyết định thoái toàn bộ phần vốn tại Phú Thành với mức giá 15.000 đồng/cổ phần, thu về hơn 23 tỷ đồng. Thương vụ mang lại khoản lãi xấp xỉ 8 tỷ đồng, được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính trong năm.

Sau giao dịch này, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc chính thức rút lui khỏi cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Phú Thành, khép lại hơn một thập kỷ hiện diện tại doanh nghiệp phát triển dự án Làng Đá Bạc.

Gần đây, một động thái đáng chú ý khác là việc Ngân hàng BIDV ký kết hợp tác với Phú Thành Holdings, trở thành đối tác tài chính chiến lược đồng hành cùng chủ đầu tư trong quá trình phát triển dự án. Sự tham gia của định chế tài chính này được xem là bước củng cố nguồn lực vốn, đồng thời tạo thêm lực đẩy cho tiến trình triển khai Utopia Villas & Resort trong thời gian tới.

Hồ sơ Phú Thành Holdings

Đằng sau dự án đang được thị trường chú ý, hồ sơ doanh nghiệp của Phú Thành Holdings cũng cho thấy hành trình hình thành và phát triển với nhiều dấu mốc đặc biệt.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Phú Thành được thành lập vào tháng 2/2007, ban đầu đặt trụ sở tại tỉnh Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ).

Trong giai đoạn đầu hoạt động, doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu là đầu tư sản xuất và chế biến chè. Theo giới thiệu của công ty, Phú Thành Holdings phát triển vùng nguyên liệu chè trải rộng tại nhiều địa phương miền Bắc như Phú Thọ, Mộc Châu, Thái Nguyên, Yên Bái, Nghĩa Lộ, Liên Sơn, Hà Tĩnh và Hà Nội.

Sau giai đoạn khởi đầu với lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ và giải trí. Một trong những dự án được giới thiệu là sân tập golf Phương Đông. Tuy nhiên, bước ngoặt đáng chú ý trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp được cho là khi Phú Thành Holdings tham gia lĩnh vực bất động sản với dự án Utopia Villas & Resort.

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy trong giai đoạn 2015 - 2019, bộ máy điều hành của công ty có nhiều biến động khi vị trí người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc liên tục thay đổi.

Tháng 4/2019, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên gần 143 tỷ đồng, song cơ cấu cổ đông không được công bố. Đến tháng 3/2020, ông Nguyễn Đình Thành (sinh năm 1976) đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Quá trình tăng vốn tiếp tục diễn ra trong những năm gần đây. Tháng 7/2025, Phú Thành Holdings nâng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. Một tháng sau, vào tháng 8/2025, ông Lê Ngọc Huỳnh (sinh năm 1985) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, đồng thời trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Cùng thời điểm, công ty cũng cập nhật địa chỉ trụ sở chính tại xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ.

Hệ sinh thái Phú Thành Holdings. Ảnh: Phú Thành Holdings

Ngoài vai trò Chủ tịch tại Công ty Phát triển hạ tầng Phú Thành, ông Nguyễn Đình Thành đồng thời là Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành Holdings - doanh nghiệp mới thành lập vào tháng 6/2025, đặt trụ sở tại tòa nhà UDIC Complex, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 95 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: ông Nguyễn Đình Thành góp 32,3 tỷ đồng (34% vốn); ông Lê Ngọc Huỳnh góp 31,35 tỷ đồng (33% vốn) và ông Nghiêm Văn Thắng góp 31,35 tỷ đồng (33% vốn).

Cơ cấu cổ đông Tập đoàn Phú Thành Holdings

Tập đoàn Phú Thành Holdings đăng ký 115 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực cốt lõi là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Ông Lê Ngọc Huỳnh đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

Ngoài ra, ông Huỳnh còn là Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư THT Việt Nam, doanh nghiệp thành lập tháng 4/2021 tại Hưng Yên với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, đăng ký 181 ngành nghề kinh doanh.

Theo giới thiệu trên website, hệ sinh thái của Phú Thành Holdings gồm các thương hiệu như THT Construction, Utopia Land, Vinatea since 1958 và Phuong Dong Golf.

Dấu ấn nhân sự tại HVA Group

Đáng chú ý, người đứng đầu Phú Thành Holdings - ông Nguyễn Đình Thành - từng tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (HVA Group, UPCoM: HVA) từ tháng 9/2017, đồng thời giữ vị trí Giám đốc khối IB của doanh nghiệp này từ tháng 10 cùng năm.

Thời gian gần đây, HVA Group - đối tác chiến lược của sàn tiền số ONUS - gây chú ý khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong), Chủ tịch HĐQT HVA, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý tài sản số, để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018, ông Vương Lê Vĩnh Nhân được xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm tạo lập nhiều đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG. Các đồng tiền này sau đó được phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS.

Cơ quan điều tra cho rằng để thu hút dòng tiền, nhóm này đã đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về giá trị và tiềm năng của các đồng tiền nói trên, đồng thời thực hiện các giao dịch ảo nhằm tạo cung - cầu giả, thao túng giá theo ý muốn để chiếm đoạt tiền của người tham gia.