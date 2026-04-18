Ngân hàng MB báo lãi 9.500 tỷ đồng trong quý I

Sau 3 tháng đầu năm 2026, MB đã thực hiện được khoảng 24% kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra.

Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh đã thông tin về kết quả kinh doanh quý I/2026 tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tín dụng đạt gần 1,15 triệu tỷ đồng, huy động vốn đạt 1,07 triệu tỷ đồng. ROE đạt 21,2%.

Lợi nhuận trước thuế MB tính theo quý.

Năm 2026, MB đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất xấp xỉ 39.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, lợi nhuận dự kiến tăng khoảng 15% so với năm trước. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, ngân hàng đã thực hiện 24% kế hoạch lợi nhuận đặt ra.

Tại đại hội, Chủ tịch Lưu Trung Thái cho biết ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 15% nhưng phấn đấu đạt 20%.

Ngân hàng cũng dự kiến mức tăng trưởng tín dụng và huy động khoảng 30% so với năm trước, đưa tổng tài sản tăng 28%. Nếu hoàn thành kế hoạch, tổng tài sản MB có thể tiến sát mốc 2 triệu tỷ đồng, một mốc quan trọng về tăng trưởng quy mô của ngân hàng, đưa MB ngang tầm với các "ông lớn" ngân hàng quốc doanh (Big4).

"Năm 2026, chúng ta tiếp tục phương châm: Thứ nhất là tăng trưởng thần tốc, lấy tốc độ làm quan trọng. Thứ hai là đảm bảo bền vững và hiệu quả. Hướng đến ngân hàng Top 1 về khách hàng giao dịch, Top 3 về hiệu quả trong các khối ngân hàng thương mại cổ phần. Gia tăng vị thế trong nhóm 5 ngân hàng hàng đầu Việt Nam", Chủ tịch Lưu Trung Thái chia sẻ.

Song song với tăng trưởng quy mô, MB đặt mục tiêu các chỉ tiêu tài chính quan trọng duy trì ổn định ở mức cao, với ROE trong khoảng 20–21%, ROA khoảng 2% và CIR không vượt quá 28%. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu không quá 1,5%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100%.

Lợi nhuận trước thuế MB qua các năm.

Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết sẽ kiên định với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu cho vay sang bán lẻ, phấn đấu gia tăng tỷ trọng cho các phân khúc khách hàng cá nhân/ SME siêu nhỏ thêm 1,5–3%/năm. Đồng thời, duy trì vị thế dẫn đầu thị trường về tỷ lệ CASA, tận dụng nguồn vốn giá rẻ nhằm tối ưu chi phí vốn

Cùng với đó, ngân hàng sẽ thúc đẩy doanh thu từ kênh số đóng góp 60% tổng doanh thu; Tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho các dự án AI nhằm nâng cao năng suất lao động của ngân hàng tăng tối thiểu 10%, phấn đấu đạt 20%/năm,...

Tổng Giám đốc MB thông tin kết quả kinh doanh quý I. Ảnh: Hoàng Dung.

Một nội dung quan trọng khác sẽ được bàn tại đại hội là phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ cổ tức 25%, tương ứng giá trị hơn 20.130 tỷ đồng.

Cụ thể, ngân hàng chi khoảng 12.080 tỷ đồng để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% và khoảng 8.000 tỷ đồng để chi trả bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Nguồn chi trả được MB lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2025 (21.234 tỷ đồng).