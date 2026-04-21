Nga tuyên bố kiểm soát 1.700 km² ở Ukraine, áp sát “vành đai pháo đài” Donbass

Nga nói đã kiểm soát hơn 1.700 km² tại Ukraine và áp sát các thành phố chiến lược ở Donbas, trong khi Kiev đưa ra số liệu thấp hơn.

Lực lượng Nga đã kiểm soát thêm 1.700 km² (656 dặm vuông) lãnh thổ tại Ukraine trong năm nay và đang tiến về tuyến phòng thủ được gọi là “vành đai pháo đài” ở Donbass, Tổng tham mưu trưởng Nga cho biết trong chuyến thị sát lực lượng.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự năm 2022, Nga luôn tìm cách kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine, nơi lực lượng của Kiev đã bị đẩy lùi về phía một chuỗi các thành phố trong những trận giao tranh tiêu hao kéo dài.

Phía Ukraine cũng ghi nhận một số bước tiến trong cuộc chiến được coi là đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến II. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết vào giữa tháng 4 rằng lực lượng Kiev đã giành lại gần 50 km² lãnh thổ trong tháng 3.

“Tính từ đầu năm đến nay, tổng cộng 80 khu định cư và hơn 1.700 km² lãnh thổ đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi,” ông Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, nói trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 21/4.

Các diễn biến trên chiến trường hiện chưa được xác minh độc lập, và Bộ Tổng tham mưu Ukraine chưa đưa ra bình luận. Các bản đồ ủng hộ Ukraine cho thấy Nga đã kiểm soát khoảng 592 km² trong năm nay — thấp hơn đáng kể so với tuyên bố của Moscow.

Ông Gerasimov cho biết Cụm lực lượng phía Nam của Nga đang tấn công “vành đai pháo đài” Donetsk, bao gồm các thành phố Sloviansk, Kramatorsk và Kostiantynivka. Theo ông, lực lượng Nga hiện chỉ còn cách Sloviansk và Kramatorsk khoảng 7–12 km.

Ông cũng cho biết các đơn vị Nga đã giao tranh tại một số khu vực của Kostiantynivka. Ngoài ra, lực lượng Nga đang tiến quân tại vùng Sumy ở phía bắc và Kharkov ở phía đông bắc nhằm thiết lập cái mà Moscow gọi là “vùng an ninh”.

Theo ước tính của Nga, nước này hiện kiểm soát khoảng 90% khu vực Donbass, khoảng 75% các vùng Zaporizhzhia và Kherson, cùng một phần của các khu vực Kharkov, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Nga cũng kiểm soát bán đảo Crimea, khu vực đã được sáp nhập vào năm 2014 sau các cuộc xung đột trước đó.

Các bản đồ ủng hộ Ukraine cho thấy Nga hiện kiểm soát khoảng 116.793 km², tương đương 19,35% lãnh thổ Ukraine, nhưng tốc độ tiến quân của Nga đã chậm lại trong năm nay.

Theo Reuters