Tặng cổ đông chuối và xúc xích, Chủ tịch HAGL nói “cổ phiếu lỗ cứ lôi ông Đức ra chửi”

Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cho rằng nhà đầu tư nên xem xét cổ phiếu HAG. Nếu 1–2 năm nữa mà lỗ thì cứ lôi ông ra chửi.

Sáng 17/4, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Tại đại hội, cổ đông công ty đã phê duyệt kế hoạch doanh thu 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng trong năm nay.

Năm nay, HAGL tặng quà tri ân cho cổ đông bằng hiện vật gồm chuối, xúc xích, thịt chế biến, lạp xưởng, đây là những sản phẩm công ty kinh doanh khiến người tham dự thích thú.

Tại đại hội, bầu Đức cũng thẳng thắn trả lời các câu hỏi của cổ đông, trong đó có việc mua thêm cổ phiếu. Người đứng đầu HAGL cũng chia sẻ việc gần đây ông đã mua thêm vài triệu cổ phiếu.

“Trước đây tôi nắm giữ tỷ trọng lớn nhưng đã phải thoái ra để phục vụ mục đích cơ cấu tài chính, nên bây giờ có cơ hội thì tôi mua lại. Tôi sẽ còn mua nhiều lần nữa. Biết đâu sau lần này tôi mua thêm vài triệu cổ phiếu nữa. Đây là lần tôi mua nhiều nhất, vì thực sự là không còn nhiều cơ hội để mua”, ông Đức nói.

Theo Chủ tịch HAGL, thị trường chứng khoán thời gian qua biến động khiến nhiều cổ đông thận trọng nhưng ông thì không. Ông cho rằng, nhiều người có thể chưa tin tưởng HAGL nhưng ông đánh giá đây là cơ hội để mua.

“Tôi nghĩ nhà đầu tư cũng nên xem xét cổ phiếu HAG, sau đó 1–2 năm nhìn lại. Nếu 1–2 năm nữa mà lỗ thì cứ kêu tôi ra chửi. Tôi không cam kết mua lại, nhưng nếu lỗ thì cứ kêu tôi ra chửi”, ông Đức nhấn mạnh

Ông Đức đánh giá 2026-2030 theo tôi là giai đoạn "đẹp nhất" của HAGL trong suốt quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, người đứng đầu HAGL còn cam kết không chia cổ tức bằng cổ phiếu, không in "tờ A4", chỉ chia bằng tiền mặt.

Nhất quyết không “lấn sân” bất động sản

HAGL hiện kinh doanh chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp như trồng chuối, cà phê, sầu riêng, nuôi heo… và quyết tâm không lấn sân vào làm bất động sản.

Chia sẻ tại đại hội, bầu Đức cho biết HAGL có quỹ đất từ lâu tại Gia Lai. Hiện đang triển khai một dự án tòa nhà khoảng 22 tầng, quy mô khoảng 600 căn hộ. Quỹ đất này đã có từ khoảng 20 năm trước nhưng chưa thực hiện, gần đây mới triển khai và dự án mang tính tri ân người lao động.

“HAGL đã tuyên bố sẽ không tiếp tục kinh doanh bất động sản, đây được xem là dự án cuối cùng trong mảng này”, ông Đức nói.

Ngoài ra, HAGL còn một dự án liên quan đến khu công nghiệp, chủ yếu phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Doanh nghiệp cho biết đang triển khai các nhà máy như chiết xuất cà phê, cà phê hòa tan, phân hữu cơ và dâu tằm tơ, nên cần tập trung về một khu vực.

Dự án đã được địa phương thông qua chủ trương, nhưng không nhằm mục đích bán hoặc cho thuê mà để công ty sử dụng.

Đối với dự án cà phê 20.000 ha cần lượng lớn vốn đầu tư, lãnh đạo HAGL cho biết sẽ thận trọng trong việc huy động vốn, không để lặp lại rủi ro thanh khoản như giai đoạn trước, đồng thời duy trì tỷ lệ nợ ở mức hợp lý.

Đối với chuối, mảng này vẫn mang lại hiệu quả tốt nhưng sử dụng nhiều lao động, vì vậy công ty định hướng dồn lực nhiều hơn vào cà phê.

Dâu tằm đã đi vào sản xuất, năm 2026 cũng sẽ có một phần doanh thu từ mảng này, nhưng chưa đáng kể.

Việc nuôi heo của công ty sẽ được công ty tính toán kỹ lưỡng hiện vẫn gây đàn nhưng ở mức thận trọng để tránh rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh.