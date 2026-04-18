Cổ đông về việc chia cổ tức tiền mặt ít, Chủ tịch MB Lưu Trung Thái nói gì?

“Mỗi năm, chúng tôi thường nhận được câu hỏi tại sao chia cổ tức tiền mặt ít như vậy nên năm nay chúng tôi tăng lên 10%", Chủ tịch MB cho biết.

Ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) đã có những chia sẻ thẳng thắn về kế hoạch của ngân hàng tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, trong đó có kế hoạch mở room ngoại.

Theo ông Thái, MB chưa có ý định nới thêm room ngoại. Trong thời gian qua, ngân hàng muốn tìm cổ đông chiến lược nên đã khoá room ngoại để tìm kiếm và tính toán để làm sao có lợi hơn cho các cổ đông, để đến khi tìm được nhà đầu tư phù hợp có thể phát hành với giá cao hơn.

Ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MB.

Một nội dung quan trọng được thảo luận ở đại hội liên quan đến công ty tài chính Mcredit. Theo thông tin từ ông Thái, MB chiếm 50% vốn tại đây, đối tác nước ngoài chiếm 49%, số còn lại thuộc về cổ đông khác.

Năm ngoái, ĐHCĐ đã cho phép HĐQT nghiên cứu phương án chuyển đổi hình thức sở hữu cho đơn vị này, kế hoạch nhằm hướng đến IPO trong tương lai. Tuy nhiên để IPO thì cổ đông nước ngoài không được quá 20% nên phải cơ cấu hình thức sở hữu.

MB khẳng định không bán Mcredit vì công ty này đang triển khai các hoạt động hiệu quả dù ngành tài chính tiêu dùng nói chung gặp nhiều khó khăn.

Nói thêm về Mcredit và MBS, Chủ tịch MB khẳng định đây là những đơn vị đóng góp lợi nhuận lớn cho ngân hàng với tốc độ tăng trưởng cao, thậm chí có thời điểm giá cổ phiếu MBS còn cao hơn cả cổ phiếu ngân hàng.

Hiện tại, các đơn vị đang trong quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ về kinh doanh số để MBS và Mcredit có đóng góp lớn hơn cho hệ thống. Ngân hàng đang tận dụng mối quan hệ giữa khách hàng của MB, MBS và Mcredit, đặc biệt là triển khai mạnh các giải pháp về ngân hàng đầu tư.

Vì sao MB không chia hết cổ tức bằng tiền mặt?

Kế hoạch chia cổ tức là vấn đề được cổ đông quan tâm nhất tại đại hội năm nay của MB. Theo Chủ tịch Lưu Trung Thái, MB là ngân hàng có lượng cổ đông tương đối lớn (hơn 200.000 cổ đông) nên nhu cầu nhận cổ tức rất đa dạng. Nhiều người thích tiền mặt, trong khi số khác lại thích cổ phiếu nên ngân hàng khó có thể làm hài lòng các cổ đông.

“Mỗi năm, chúng tôi thường nhận được câu hỏi tại sao chia cổ tức tiền mặt ít như vậy nên năm nay chúng tôi tăng lên 10%. Song song với đó, ngân hàng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu’, Chủ tịch MB nhấn mạnh.

Đối với việc nộp thuế, ông Thái khẳng định cổ đông dù nhận cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu đều phải trả mức thuế là 5%. Điểm khác biệt là nếu nhận bằng cổ phiếu, cổ đông chưa phải trả ngay mà sẽ nộp 5% này khi thực hiện bán cổ phiếu trong tương lai. Đây là sự lựa chọn về thời điểm trả thuế trước hay sau cho đại đa số cổ đông.

Lãnh đạo MB trình bày kết quả hoạt động năm 2025.

Nhận định về khả năng sinh lời của ngân hàng so với tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ, Chủ tịch MB cho biết năm nay MB duy trì ROE 20-21%, duy trì hiệu quả cao trong điều kiện quy mô tăng trưởng cao, cân đối với quy mô chỉ tiêu này. Định hướng của MB là tăng trưởng quy mô trước, song song quản lý hiệu quả.

Năm 2026, MB dự kiến tăng vốn điều lệ từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng. Kế hoạch tăng vốn dự kiến của MB được triển khai theo 3 cấu phần chính là trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ.